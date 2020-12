Budó obre la possibilitat de no passar al segon tram de la desescalada

El pas a la segona fase de la desescalada podria estar en perill, segons va alertar ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó. Un dels requisits que havia de complir-se a Catalunya per donar llum verda a l'inici del següent tram el dilluns vinent era que l'Rt (velocitat de propagació de virus) no superés el 0,9. Budó va apuntar que a dia d'ahir -una setmana després que s'iniciés les flexibilitzacions a les restriccions- estàvem a 0,84; per tant, a 6 centèsimes del límit establert que impediria el pas al segon tram de la desescalada. Paral·lelament això produiria que el tram 3, que coincidia per Nadal i en el qual es permetran les reunions de deu persones als domicilis, s'allunyi encara més i els sopars nadalencs passin a limitar-se a sis persones. Igual que la lliure mobilitat, que tenia com a data establerta el 21 de desembre.

Budó, que no va voler avançar cap decisió, va indiciar que el Govern segueix «atentament les dades», que va admetre que «preocupen» perquè podrien «indicar que la tendència comença a invertir-se una altra vegada», i va avançar que si l'Rt acaba superant el 0,9, «no es podrà passar de tram». La portaveu va anunciar que no serà fins al «dijous o divendres» quan, en funció de les dades, es prendrà la decisió.

«Estem en risc que les dades se'ns disparin i no puguem preservar el Nadal», va alertar la consellera. Per tot això, la consellera va fer una crida perquè la gent entengui que «el que es faci aquest pont pot tenir conseqüències per Nadal». Budó va demanar així que es restringeixi l'activitat social, però sense recomanar a la gent que no marxi de pont: «Qui tingui una segona residència o una reserva, ho pot fer», va sentenciar, alhora que va reclamar «consciència» de les restriccions de mobilitat.



L'altra cara de la moneda

D'altra banda, i amb una mirada molt més «positiva», la consellera de Salut, Alba Vergés, en una compareixença amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, al recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, va assegurar ahir que els indicadors epidemiològics avancen «com estava previst» i va dir que la pujada que s'ha vist al balanç d'aquest dimarts no posa en perill el pas al tram 2 per al dilluns vinent. «Anem segons el previst; continuem amb una baixada, que pot ser menys intensa, i ja prevèiem que pogués augmentar o alentir-se els propers dies o la setmana que ve», va afirmar la consellera.

Tot i això, i no tan diferenciat del discurs de la portaveu, Aragonès va demanar «màxima prudència» i va advertir que les properes setmanes seran «decisives». «Que aquest aire de reobertura sigui amb tota la consciència», va afegir Vergés, que també va demanar «un compliment molt estricte» de les restriccions per poder «seguir avançant amb el calendari» previst per al pla de reobertura. Precisament sobre això, i contràriament a la portaveu del Govern, Vergés va confiar que dilluns que ve es podrà canviar de tram i no hi haurà «sorpreses».

A més, en ser preguntada per si el canvi en els indicadors d'aquest dimarts canvia el context, Vergés va insistir que de moment els indicadors segueixen apuntant que és possible fer el canvi de fase. Tot i això, ha remarcat que l'horitzó de la flexibilització «no ha de fer abaixar la guàrdia». «Seguirem dient que el control de l'epidèmia depèn de tots, sobretot ara i a les portes d'un calendari que tots volem celebrar sense tenir familiars malalts», va dir Vergés en referència a Nadal. En un sentit similar va expressar-se Aragonès, que va demanar a la ciutadania que «no es relaxi» perquè «els espais de confiança familiars, socials o personals no són de confiança amb el virus», i va insistir en la necessitat d'un «esforç col·lectiu». «No podem posar una metgessa, un policia o un infermer al costat de cada ciutadà, és una tasca de tots», va reblar.