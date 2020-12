El Consorci de la Costa Brava adjudica per 43,27 Milions d'euros el servei de sanejament d'aigua en alta per als propers tres anys

El Consorci de la Costa Brava ha adjudicat per 43,27 milions d'euros (MEUR) el nou contracte de sanejament d'aigua en alta per als propers tres anys. El contracte s'ha dividit en dos lots. El primer, que engloba tot l'Alt Empordà i part del Baix, s'ha adjudicat a la unió temporal d'empreses formada a parts iguals per Constructora de Calaf SAU i Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA). El segon, que inclou els sistemes de sanejament des de Palamós fins a Blanes, s'ha adjudicat a l'empresa Sorea. Aquestes empreses gestionaran les divuit depuradores que hi ha arreu de la Costa Brava, que tracten el 99% de les seves aigües residuals, i que anualment reben 30 milions de metres cúbics d'aigua.

El ple del Consorci de la Costa Brava ha aprovat el nou contracte de servei que gestiona l'explotació, la conservació, el manteniment i les millores dels sistemes de sanejament d'aigua en alta. És a dir, la xarxa de canonades fins a les estacions d'aigües residuals, la depuració i l'abocament al medi o la reutilització.

L'adjudicació s'ha fet per un termini de tres anys, però inclou la possibilitat d'una pròrroga addicional (que s'estendria a dos anys més). El contracte s'ha repartit en dos lots, en funció de les zones d'explotació i la ubicació geogràfica.

El primer lot, que comprèn tot l'Alt Empordà i els sistemes de sanejament fins a Begur s'ha adjudicat a la unió d'empreses formada a parts iguals per Calaf SAU i FACSA. El contracte té un import de 18,55 MEUR (sense IVA).

Aquesta UTE s'encarregarà de la gestió de les zones nord i centre 1. La nord inclou els sistemes de sanejament de Portbou, Colera, Llançà, la Valleta, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera i Castelló d'Empúries. I la centre 1, els sistemes de l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals i Begur.

Precisament, aquesta unió temporal d'empreses també va ser l'adjudicatària del nou contracte d'abastament d'aigua en alta. El contracte es va formalitzar aquest juny passat per 4,09 MEUR i va entrar en vigor l'1 d'octubre.



24,7 MEUR per a Sorea

El segon lot del contracte de sanejament s'ha adjudicat a l'empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua SAU (Sorea) per un import de 24,71 MEUR (sense IVA). En el seu cas, gestionarà les zones centre 2 i sud.

La primera inclou els sistemes de sanejament de Palamós i Castell-d'Aro (dins els quals, hi ha diversos subsistemes corresponents als municipis del voltant). La zona sud, per la seva banda, inclou els sistemes de Tossa de Mar, Lloret i Blanes.



Divuit depuradores i el 99% d'aigües residuals

El Consorci de la Costa Brava és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i 47 municipis del litoral i el prelitoral gironí. Presta servei per mitjà de divuit estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) i de les infraestructures complementàries (138 estacions de bombament, 200 quilòmetres de canonades i 15 emissaris submarins). Aquests sistemes de sanejament permeten tractar fins al 99 % de les aigües residuals que es generen a la Costa Brava, amb uns rendiments de depuració superiors al 90 %.

Les estacions depuradores d'aigües residuals inclouen línies de tractament d'aigües (desbast, tractament biològic i decantació), línies de tractament de fangs (en el cas de Blanes, amb una planta de compostatge) i, en aquelles que en disposin, línies de tractament terciari o de regeneració de les aigües residuals depurades.

Anualment, es tracten trenta milions de metres cúbics d'aigua, dels quals s'extreuen 4.500 tones de fang (matèria seca), amb un consum energètic d'onze milions de kWh (aquesta energia és de procedència 100 % renovable). A més, s'obtenen tres milions de metres cúbics d'aigua regenerada, principalment per a usos de reg i ambientals.

Segons subratlla el Consorci, "el nou contracte de sanejament d'aigua en alta permetrà millorar la qualitat de l'efluent, amb límits de depuració superiors als de la normativa d'aigües". A més, també suposarà tenir més control analític de la qualitat de l'aigua (tant depurada com regenerada), millorar l'efectivitat a l'hora de resoldre avaries i tirar endavant actuacions de reposició i millora.