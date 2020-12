L'Hospital de Campdevànol només atendrà pacients amb Covid-19

L'Hospital de Campdevànol no ingressarà cap pacient que no sigui positiu de coronavirus. Ho farà, com a mínim, durant una setmana per tal de "tallar d'arrel" el brot de covid-19 que afecta al centre, on a hores d'ara hi ha 26 pacients i 18 professionals sanitaris positius. A partir d'aquest dimecres, els malalts que hagin d'ingressar per qualsevol altra malaltia seran derivats als hospitals de l'entorn. El brot es va detectar el 4 de novembre, quan un dels professionals del centre va donar positiu. En total, ha afectat 29 pacients i 16 professionals. A més, s'han registrat tres defuncions. La drástica mesura arriba després d'haver suspès totes les intervencions quirúrgiques amb ingrés. L'Hospital d'Olot atendrà els ingressos derivats de Campdevànol.

El doctor Joan Grané, director gerent de l'Hospital de Campdevànol, ha qualificat la situació de "crítica". En roda de premsa, ha explicat que des del centre sanitari s'estan duent a terme tots els protocols, però malgrat això "el bitxo és dins de l'hospital" i "no està controlat". Per aquesta raó, després d'haver suspès, primer, totes les visites, i després les intervencions quirúrgiques que requerien ingrés, el centre ara ha optat "per aquesta dràstica mesura". Així, fins dimecres vinent tots els ingressos no covid seran derivats –després de corroborar que no tenen el virus- als hospitals de l'entorn. En primera instància seran duts a Olot i, si no, Vic o Girona. Segons el mateix Grané, d'acord amb la mitjana d'ingressos actuals, podria afectar a una vintena de persones per setmana.

Per tal d'implementar la mesura, l'Hospital de Campdevànol ha redistribuït tots els pacients positius en una unitat del centre i, en una altra unitat independent, s'han concentrat 5 malalts que no tenen covid-19 i que estan a punt de rebre l'alta. L'objectiu és poder deslliurar aquest espai per així desinfectar-lo adequadament i poder tornar a permetre ingressos de pacients no covid com més aviat millor i sense perill de poder-se infectar per la malaltia.

La mesura serà vigent durant una setmana i dimecres vinent es tornarà a valorar si cal continuar aplicant-la o no. "No descartem actuacions més contundents", ha avançat Grané, tot apel·lant a que potser caldrà ajornar l'activitat hospitalària. En paral·lel, aquest divendres és previst que els serveis de vigilància epidemiològica visitin el centre per veure quins altres protocols es podrien implantar.



Xifres similars a la primera onada

Durant la primera onada, l'Hospital de Campdevànol va arribar a tenir ingressats 34 pacients amb covid-19. El brot actual ja ha afectat 29 pacients. Pel que fa a la plantilla, en aquests moments són positius 18 dels 215 treballadors.

Grané s'ha mostrat preocupat perquè el brot que afecta l'hospital coincideix amb les primeres fases de desescalada "en un moment en què al Ripollès la situació no està controlada". "Veurem com tot això afecta", ha assegurat.

