L'hospital d'Olot recupera activitat i atendrà els ingressos de pacients sense covid derivats de Campdevànol

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha començat a revertir algunes de les mesures adoptades a finals d'octubre davant de la disminució de pacients ingressats per coronavirus al centre. De moment, s'han reobert les visites als pacients hospitalitzats a la unitat 1 i es mantenen les franges horàries a les unitats 3 i 4 per a pacients no covid. L'àrea quirúrgica ha recuperat l'activitat dels tres quiròfans i s'ha recuperat les cirurgies sense ingrés previstes, juntament amb les intervencions oncològiques i les urgents que no s'havien interromput. També donarà suport a l'hospital de Campdevànol i atendrà els ingressos de pacients sense covid-19.

La voluntat es continuar recuperant l'activitat normal i des del centre asseguren que si la situació no canvia, a partir de la setmana que ve es començaran a fer operacions amb ingrés no urgents ni oncològiques i que es recuperin progressivament totes aquelles que es van haver de suspendre fa unes setmanes. També donarà suport a l'hospital de Campdevànol i atendrà els ingressos de pacients sense covid-19.

Pel que fa a les visites a la unitat 1 d'hospitalització, es permeten dos familiars per pacient i es poden visitar un cop al dia, en torn de matí o tarda. En aquesta ocasió, també s'han establert dos torns per setmana per tal de coincidir el mínim possible tots els familiars a la unitat. Pel que fa a les unitats 3 i 4 per a pacients no covid, només es permetran visites d'una persona els matins d'onze a dues i d'un màxim de 60 minuts.

Aquesta setmana, a més, s'ha tornat a sectoritzar la unitat 3 d'hospitalització on ingressen els pacients amb coronavirus. La unitat compta amb 32 llits, 20 dels quals per a pacients amb covid-19. Paral·lelament, les classes de preparació del part i postpart es continuen fent de manera virtual.

La disminució de la corba de contagis i, en conseqüència, d'ingressos als centres sanitaris, permetrà a l'hospital d'Olot donar suport a la comarca del Ripollès. A partir d'aquest dimecres, els pacients no covid que hagin d'ingressar a l'hospital de Campdevànol seran derivats al d'Olot o a altres centres de referència en funció del nivell assistencial que requereixin.

L'hospital d'Olot té un total de 10 pacients amb covid-19 ingressats. Pel que fa a professionals, en aquest moment hi ha 6 professionals positius amb covid-19. Durant el mes de novembre, han estat deu els pacients crítics que s'han traslladat als hospitals de referència amb unitat de cures intensives (UCI) i hi ha hagut vuit defuncions.