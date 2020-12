On es produirà, el proper temporal Gloria? Òbviament, un fenomen meteorològic com el que a principis d'any va inundar les comarques gironines va desbordar rius i va destrossar tota la façana marítima, és impossible de preveure, però sí que hi ha territoris susceptibles a patir més o menys danys. Per intentar respondre a aquesta pregunta, l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya ha elaborat l'informe Els 50 municipis més construïts del litoral espanyol: àrees urbanes més exposades als temporals a la costa, on assenyala que la construcció desenfrenada genera una major vulnerabilitat.

Segons aquest document, les comarques gironines, a priori, no es troben entre les àrees més exposades, tot i que això no és garantia de res. Pitjor ho tenen, per exemple, la Costa del Sol, Alacant i el sud de València, que són les zones geogràfiques més intensament impactades per construcció. Allà es troben alguns dels municipis que han experimentat unes transformacions més importants en els primers 500 metres de costa, com Benicàssim, Oriola, Marbella i Torrevella, entre altres. També han viscut una metamorfosi important la costa gaditana de ponent, les Balears i Tenerife i Gran Canària.



Construcció i canvi climàtic

I per què aquests territoris són especialment vulnerables als temporals? Segons l'Observatori, a la costa espanyola s'estan produint dos processos que actualment es troben en col·lisió: d'una banda, el desenvolupament turístic-residencial, que al llarg de les últimes dècades ha comportat la transformació de zones rurals en autèntiques ciutats costaneres, ocupant pràcticament tota la primera línia de costa; i de l'altra, el procés d'escalfament global, que fa que augmentin la freqüència i la intensitat dels temporals i que es produeixi un retrocés en les zones de sorra, com ara les platges; fenomen que a les comarques gironines sol passar quan es produeixen temporals forts a zones com Blanes o Sant Antoni de Calonge, entre d'altres.

Per tot plegat, l'informe adverteix que «les construccions a primera línia de mar presenten un elevat risc i estaran cada vegada més afectades pels efectes del canvi climàtic». També adverteix que, «si no es prenen mesures radicals en un futur immediat», la combinació d'aquests dos processos generarà «importants desequilibris ecològics i socials que inclouen fins i tot la destrucció d'aquestes pròpies zones urbanes per events meterològics extrems», fet que generarà, a la vegada, importants pèrdues econòmiques i socials.

En el cas de la zona del Mediterrani, l'informe adverteix del fenomen de la «xaletització» -és a dir, la construcció de cases aïllades en espais propers a la costa- i de l'augment dels camps de golf. Tot i això, el document també aporta alguns elements positius, com ara l'existència d'una xarxa d'espais naturals protegits que ha suposat una «barrera» de contenció de la construcció.