El consorci de la Costa Brava adjudica el sanejament en alta

El Consorci de la Costa Brava ha adjudicat per 43,27 milions d´euros el nou contracte de sanejament d´aigua en alta per als propers tres anys. El contracte s´ha dividit en dos lots. El primer, que engloba tot l´Alt Empordà i part del Baix, s´ha adjudicat a la unió temporal d´empreses formada a parts iguals per Constructora de Calaf SAU i Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA). El segon, que inclou els sistemes de sanejament des de Palamós fins a Blanes, s´ha adjudicat a l´empresa Sorea. Aquestes empreses gestionaran les divuit depuradores que hi ha arreu de la Costa Brava, que tracten el 99% de les seves aigües residuals, i que anualment reben 30 milions de metres cúbics d´aigua.

El ple del Consorci de la Costa Brava ha aprovat el nou contracte de servei que gestiona l´explotació, la conservació, el manteniment i les millores dels sistemes de sanejament d´aigua en alta. És a dir, la xarxa de canonades fins a les estacions d´aigües residuals, la depuració i l´abocament al medi o la reutilització. L´adjudicació s´ha fet per un termini de tres anys, però inclou la possibilitat d´una pròrroga addicional (que s´estendria a dos anys més). El contracte s´ha repartit en dos lots, en funció de les zones d´explotació i la ubicació geogràfica.

El primer lot, que comprèn tot l´Alt Empordà i els sistemes de sanejament fins a Begur, s´ha adjudicat a la unió d´empreses formada a parts iguals per Calaf SAU i FACSA. El contracte té un import de 18,55 milions (sense IVA). El segon lot s´ha adjudicat a l´empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua SAU (Sorea) per un import de 24,71 MEUR (sense IVA).