Els desnonaments a comarques gironines es multipliquen per quatre després del confinament per la covid-19

Manifestació per evitar un desnonament a Blanes aquest estiu.

Els desnonaments a comarques gironines s'han multiplicat per quatre després del confinament per la covid-19. Entre juliol i setembre, se n'han executat 168 arreu de la demarcació. La gran majoria, per impagaments de lloguer. Això suposa gairebé quadruplicar aquells que es van dur a terme al llarg del segon trimestre, quan tan sols se'n van executar 43 (perquè mentre va durar el primer estat d'alarma pel coronavirus, aquests procediments es van paralitzar).

Les dades, fetes públiques pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), també recullen l'impacte que la crisi de la covid-19 té damunt el mercat laboral. Tan sols durant aquest tercer trimestre s'han presentat 99 concursos de creditors i fins a 534 demandes per acomiadaments.

L'estat d'alarma per la covid-19 va donar una treva als qui tenien al damunt un procés de desnonament. Però d'ençà del mes de juny, amb l'entrada a la desescalada, els llançaments s'han tornat a reactivar. Així ho recull l'estadística que periòdicament publica el CGPJ, i que recull l'impacte de la crisi als jutjats.

Entre gener i setembre d'aquest 2020, a comarques gironines s'han executat 610 desnonaments. Més de la meitat (en concret, 399) es van dur a terme durant el primer trimestre. L'esclat de la pandèmia, i el posterior confinament, va suposar que es paralitzessin tots els processos. Però tot i això, segons l'estadística, aquest segon trimestre a la demarcació es van executar 43 desnonaments (dels quals, 35 per no pagar lloguer).

Amb l'entrada a la fase de represa, la situació va donar un tomb. Perquè entre juliol i setembre, els jutjats han tirat endavant 168 llançaments arreu de les comarques gironines. I si bé aquesta xifra suposa un descens del 40% en relació amb el mateix període del 2019, també multiplica per quatre les xifres registrades durant el segon trimestre d'aquest any.

Si es mira per tipologies, la gran majoria d'aquests desnonaments –fins a 114- han estat per impagaments de lloguer. És a dir particulars i famílies, però també negocis, que no han pogut fer front a les rendes mensuals.

Hi ha 36 casos, però, en què el llançament també ha deixat un deute gairebé de per vida als afectats (perquè obeïa a una execució hipotecària). Per últim, els divuit casos restants s'emmarquen dins altres casuístiques.



Més ocupacions

D'altra banda, les dades del CGPJ reflexen una altra conseqüència de la crisi derivada de la covid-19: que han augmentat les ocupacions d'habitatges. Durant el tercer trimestre, els jutjats de la demarcació han rebut 34 denúncies per aquests casos, i en tenen 109 més en tràmit.

Qui ha interposat les denúncies són propietaris de pisos privats o bé ajuntaments que tenen habitatge social. I que veuen com algú ha entrat a viure en aquests immobles sense pagar. En aquest cas, les dades del CGPJ no recullen les demandes interposades pels bancs.



Concursos i acomiadaments

A més de l'impacte que la pandèmia té damunt l'habitatge, l'estadística també recull dades referides al món laboral. I aquí, els estralls de la pandèmia es fan evidents. Durant el tercer trimestre, hi hagut fins a 99 empreses i particulars que s'han vist abocats a presentar concurs de creditors. I al llarg del 2020, els jutjats ja han rebut 255 procediments.

En paral·lel, han augmentat les demandes per acomiadaments de treballadors. Tan sols entre juliol i setembre, els jutjats gironins n'han registrades 534. I aquest 2020, sumant els tres primeres trimestres, ja se n'han presentades 1.219 (cosa que suposa un increment de gairebé el 9% en comparació amb el mateix període de l'any passat, quan se'n portaven 1.120).