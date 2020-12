Les estadístiques dels últims anys mostraven una tendència a la baixa en el nombre de dissolucions matrimonials a la província de Girona. La forta crisi econòmica i social generada arran de la pandèmia del coronavirus ha fet capgirar aquesta deriva, i s´ha accentuat especialment en els divorcis sense consens.

L´última estadística trimestral del Consell General del Poder Judicial (CGPC) ha posat de manifest que els divorcis sense acord s´han disparat un 80% a la província si es compara amb les xifres del mateix trimestre de l´any passat. Si entre el juliol i el setembre de 2019 es van presentar 85 demandes de dissolució matrimonial no acordada, durant els mateixos mesos d´aquest any se n´han presentat 153. En canvi, els divorcis acordats s´han mantingut en unes xifres molt semblants a les del tercer trimestre de l´any passat, que en va registrar 280, i que enguany s´ha tancat amb 284 dissolucions.

Si es tenen en compte ambdues modalitats, durant el tercer trimestre s´han registrat 437 divorcis. Comparat amb el mateix període de l´any anterior, han augmentat un 22,75%. Així doncs, han estat les dissolucions sense acord, que són les que impliquen la posada en marxa d´un procés contenciós, les responsables d´aquesta pujada, i ja suposen un 35% del total.

Tot i les dificultats a l´hora d´establir una tendència anual, donada l´aturada del sistema judicial durant la primera onada de la pandèmia, s´ha constatat un augment de separacions i divorcis si es compararen les dades del primer trimestre amb les del tercer.

A inicis d´any es van xifrar 390 divorcis i 14 separacions. Durant el segon trimestre els divorcis van caure un 23,8% i la represa de l´activitat ha disparat les demandes matrimonials.

D´altra banda, al llarg de l´any també han augmentat un 17,4% les demandes de modificació de guarda i custòdia de fills. Durant el tercer trimestre, de les 216 demandes presentades, un 40% no han estat acordades.

Pel que fa a les separacions, suposen un percentatge molt petit dels conflictes familiars, i durant el tercer trimestre se n´han efectuat 11.

El mateix període de l´any passat es va xifrar la caiguda més gran de divorcis a la demarcació dels últims quatre anys. El CGPJ va xifrar 356 dissolucions mentre que el 2016 se n´havien tramitat 433. Això suposa una caiguda d´un 18%.

L´any 2018 va tancar amb 1.818 divorcis a Girona, mentre que durant l´any passat se´n van registrar 1.477, un 18,7% menys. El total acumulat a Girona durant els tres primers trimestres és de 1.121, una xifra que a finals d´any podria superar fàcilment la de l´any 2019 per confirmar així el canvi de tendència.

Durant el tercer trimestre s´han registrat 5,4 demandes de divorci per cada 10.000 habitants a tot el territori català. Des del juliol fins al setembre s´han presentat 4.006 demandes de dissolució matrimonial. Des del gener s´han registrat 10.715 divorcis a tot Catalunya.

Si es compara amb la resta de comunitats autònomes de l´Estat, Catalunya se situa a la vuitena posició en nombre de demandes per cada 10.000 habitants. València i les Canàries són les dues comunitats amb més divorcis i separacions, i a l´altre extrem hi ha el País Basc i Castella i Lleó, que són els territoris amb menys dissolucions (4,3 per cada 10.000 habitants).

En xifres globals, durant el tercer trimestre les demandes de separació i divorci han augmentat un 16,6%. Durant aquest període s´han registrat 24.644 demandes de divorci.