Les estacions d'esquí gironines estan a l'espera del desconfinament comarcal per poder obrir

Presentació atípica de la temporada d'hivern del Pirineu de Girona aquest dijous a Ripoll. Els representants de les cinc estacions d'esquí han afirmat que "estan a punt" per obrir però sense una data concreta per les restriccions de la pandèmia. La Masella és l'única que es planteja encara l'obertura el 9 de desembre però no està del tot decidit. Des de FGC, que gestiona Vall de Núria, Molina i Vallter 2000, ho supediten al desconfinament comarcal. "Cal obrir quan toqui i no quan abans millor", ha dit el seu president Ricard Font. El Patronat de Turisme Costa Brava i la resta de representants han destacat que l'esquí és "segur", que s'han pres mesures per evitar cues i que cal que la temporada sigui continuada i sense interrupcions.