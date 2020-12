Les estacions d’esquí renuncien a obrir pel pont de la Puríssima

Les estacions d´esquí de tot Catalunya han renunciat a obrir pel pont de la Puríssima per intentar contribuir a frenar la pandèmia de la covid-19 i amb l´esperança de poder preservar la resta de la temporada, si la pandèmia ho permet. D´aquesta manera, l´Associació Catalana d´Estacions d´Esquí i Activitats de Muntanya va anunciar ahir que obriran a partir del dia 9 de desembre, sempre que s´hagi passat a la fase 2 de desescalada i que estigui permès moure´s per una mateixa comarca durant el cap de setmana. Segons indiquen, la decisió s´ha pres en base a la «prudència» i amb l´objectiu de prioritzar la salut dels visitants, treballadors i veïns.

Les estacions d´esquí, doncs, han decidit endarrerir l´inici de la temporada i renunciar als ingressos del pont de la Puríssima amb la voluntat de donar suport al Govern català en la lluita contra la pandèmia però també amb l´esperança de poder obrir després de forma ininterrompuda durant tota la temporada. «No ens sembla raonable obrir amb el pic d´afluència que hi ha previst», assenyala el comunicat. L´Associació ja ha comunicat aquesta decisió al Departament de Salut, qui els ha manifestat el seu «agraïment» i suport, tenint en compte el moment actual de la pandèmia.

Tot i això, tenint en compte la importància cabdal que té el sector de l´esquí per a l´economia de la muntanya, des de l´associació animen a anar a esquiar «tan aviat com sigui possible» i defensen que els usuaris es trobaran «un entorn segur on poder gaudir de l´esport blanc que s´ofereix al país». En aquest sentit, l´ACEM ha demanat als seus visitants «que segueixin en tot moment les directrius que trobaran detallades a les estacions per tal d´aconseguir entre tots preservar la seguretat sanitària» i, amb ella, l´activitat.

Des de Ferrocarrils Generals de Catalunya (FGC), que gestiona La Molina, Núria, Vallter 2000, Boí Taüll, Espot i Port Ainé, aposten per una obertura «progressiva» per aprendre a gestionar millor i a petita escala l´afluència dels visitants en plena pandèmia. El seu president, Ricard Font, ha explicat que s´han de donar tres condicions per poder obrir: que hi hagi neu, que el Procicat i ho permeti i que hi hagi confinament comarcal. En aquest sentit, Font ha subratllat que fan un exercici de responsabilitat no obrint aquest cap de setmana ni el 7 ni el 8 de desembre, que són festius, encara que s´aixequés el confinament municipal. «Cal rebaixar la pressió del pont i se´ns demana ser molt prudents», recorda.

Font admet que el que «més els preocupa» són les aglomeracions i com es gestiona l´afluència de visitants. Segons el responsable de FGC, «no ens preocupa la gent baixant per les pistes sense mascareta ni pujant als telecadires amb mascareta i en silenci, que segur que seran autoresponsables», sinó que hi hagi el mínim de cues possible. Per això, es posaran en marxa accions com ara el lloguer en línia de material i punts automàtics de recollida de forfets.

Font també subratlla que l´objectiu final és tenir una temporada llarga i sense interrupcions en un any que «no serà normal». Per això, demana fer les coses bé durant el desconfinament comarcal i vetllar pel compliment de les mesures de prevenció de la covid-19. Només així, i sempre que l´evolució de la pandèmia ho permeti, es podrà «salvar la temporada».

Gràcies a les nevades dels últims dies i a la previsió de noves precipitacions i més fred el cap de setmana, preveuen que les cinc estacions puguin tenir prou neu per obrir les pistes a partir de la setmana vinent.