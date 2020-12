Els indicadors empitjoren per segon dia consecutiu a Girona

Després de setmanes d´estabilització, els principals indicadors de contagi a la Regió Sanitària de Girona van empitjorar per segon dia consecutiu. Els efectes de la reobertura, amb l´augment d´interacció social i flexibilització de mesures, es noten tant a Girona com a la resta de Catalunya.

Primerament, Salut va detectar 271 casos -una xifra similar a la del dia anterior- i el total ja s´eleva a 36.159. Dels positius d´ahir, 258 es van detectar per PCR o test d´antigen. Seguidament, van morir nou persones, tres més que el dia anterior.

El risc de rebrot va pujar 33 punts i es va situar en 278, mentre que la setmana del 15 al 21 de novembre era de 312. La velocitat de propagació del virus va pujar una dècima, fins a 0,97 i ja supera el màxim establert per Salut per passar a la següent fase de reobertura. La taxa de confirmats per PCR i test d´antigen és de 136 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies, de 303.

Finalment, la bona notícia és que ahir hi havia 238 ingressats, quatre menys que en el balanç anterior. Del total, 47 estaven a l´UCI, tres més que dimarts.

D´altra banda, la velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) a Catalunya va accelerar per segon dia consecutiu després de més d´un mes de descens i es va situar a 0,89, cinc centèsimes més que dimarts, fet que compromet el segon tram de la desescalada que havia de començar dilluns i que està condicionat al fet que la Rt no pugi de 0,90.

També el risc de rebrot (EPG), l´índex de creixement potencial de la pandèmia, que baixava a Catalunya des del 23 d´octubre, va tornar a pujar per segon dia consecutiu i es va situar en 210 punts, nou més que dimarts, mentre que va baixar lleugerament el nombre de persones hospitalitzades.

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir per Salut el nombre de persones hospitalitzades era de 1.674, un total de 44 menys que dimarts, de les quals 449 es trobaven a la Unitat de Cures Intensives (UCI), cinc menys que el dia abans.

El sobtat repunt des de dimarts de la velocitat de contagis (Rt), l´indicador que millor assenyala l´evolució de l´epidèmia, que en dos dies ha passat de 0,77 a 0,89, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 89 persones, es va registrar quan només es complien nou dies de la reobertura parcial de bars, restaurants, cinemes, teatres i gimnasos, i els metges temen que pugui indicar l´inici anticipat d´una tercera onada de l´epidèmia.

De fet, la cap de Medicina Preventiva i d´Epidemiologia de l´Hospital Vall d´Hebron de Barcelona, ??Magda Campins, va demanar als ciutadans que no marxin de pont i respectin el confinament, davant el repunt de les dades de la pandèmia a Catalunya en les últimes hores.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Magda Campins va reclamar «molta prudència» en els dies vinents, que la ciutadania segueixi les recomanacions de quedar-se a casa i «no faci la trampa» d´anar-se´n a dijous i tornar dilluns per defugir el confinament de cap de setmana, va alertar Campins.