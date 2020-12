Mor una dona en un incendi al seu pis a Sant Joan de les Abadesses

Una dona de 78 anys va perdre la vida durant el vespre d´ahir com a conseqüència de les cremades que va patir durant un incendi que va cremar de forma parcial una habitació del seu pis, que està situat al número 37 del carrer Camprodon de la localitat ripollenca de Sant Joan de les Abadesses, segons va confirmar a darrera hora de la nit el Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM), que va intervenir en l´incident.

Els fets esmentats es van produir cap a dos quarts de nou del vespre i les flames van començar mentre la víctima mortal es trobava fent -se el sopar a la cuina del seu pis.

Un total de quatre dotacions dels Bombers i diversos efectius del Servei d´Emergències Mèdiques es van adreçar ràpidament fins al lloc on es van produir els fets, però finalment no van poder fer res per salvar la vida de la dona, que va morir al mateix domicili sense que els Serveis d´Emergències Mèdiques poguessin fer res per salvar-la.

Quan els Bombers van poder arribar a l´edifici en el qual es va produir l´incendi el foc ja es trovava extingit i només quedava una gran quantitat de fum a l´habitació de l´habitatge on es van iniciar les flames.