El PDeCAT pacta 500.000 € per a l’estudi del baixador del TAV

El PDeCAT ha pactat amb el PSOE una esmena als Pressupostos Generals de l´Estat per destinar 500.000 euros en dos anys per fer l´estudi del baixador del TAV a l´aeroport, que el Govern espanyol va anunciar el març de 2019 però que encara no s´ha realitzat. L´objectiu d´aquest baixador ha de ser convertir les instal·lacions de Vilobí d´Onyar en la «quarta pista» del Prat. Les altres esmenes que el Govern espanyol ha pactat amb el PDeCAT en aquesta ronda han estat petites inversions territorials en infraestructures i de caràcter cultural, mediambiental i d´investigació. També han arribat a l´acord d´aportar 3,4 milions d´inversions plurianual en matèria ferroviària, entre les quals es troba la part?ida per a l´aeroport gironí i dues més per millorar l´R3 entre Ripoll i Puigdcerdà i l´R-12 entre Lleida i Manresa.

Per la seva banda, la diputada gironina d´En Comú Podem, Laura López, ha celebrat en nom dels comuns que els Pressupostos de l´Estat siguin «els més progressistes de la història», a més de «donar una resposta expansiva davant la crisi que estem vivint». López ha destacat que «són molt bons per a Girona» i s´ha mostrat satisfeta que els comptes estatals tinguin «l´empremta dels comuns gironins».

López ha recordat que ara fa un any «la gent feminista, ecologista i d´esquerres de les comarques gironines va triar que els comuns gironins tinguéssim també representació a Madrid», i ha posat en valor que en aquests pressupostos pel 2021 «la veu de tota aquesta gent ha estat escoltada». Segons assenyala, es tracta de «la fita més important del que portem de mandat». En aquest sentit, la diputada gironina ha indicat que «tindrem més recusos per mantenir les costes del nostre litoral, millorar finalment els camins de ronda en concret de Roses i s´Agaró, i també per fi millorar l´estació de Camallera». Segons recorda López, es tracta d´una reivindicació històrica dels comuns de Girona i que permetrà que possiblement els trens de mitjana distància hi puguin parar, de manera que «millorarà la mobilitat de totes les persones que viuen a la zona, des de Colomers fins a l´Escala». López també ha assenyalat en positiu altres inversions en matèria ferroviària, com «la millora de la línia fins a Puigcerdà i Ripoll».