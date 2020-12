El 82,3% dels professionals de primària de Girona "suspenen" la previsió de Salut en la segona onada de covid-19

El 82,3% dels 390 treballadors i treballadores de l'Atenció Primària de Girona que han participat en una enquesta promoguda per diversos sindicats consideren que la direcció territorial del Departament de Salut no ha fet una bona previsió per fer front a la segona onada de la covid-19. Els treballadors suspenen majoritàriament la gestió de les direcció territorial amb un 3,9 però, en canvi, aproven la dels equips directius dels respectius centres d'atenció primària (CAP) amb un 5,4. Per contra, el 88,4% considera que falten professionals a tots els centres, el 80,2% creu que no es poden complir els estàndards de qualitat assistencial marcats per l'ICS i el 54,8% opina que els centres estan saturats per l'alta demanda de pacients.

A més, un quart dels enquestats (el 23,6%) assegura que ha patit agressions en les últimes setmanes mentre exercia les seves tasques.

L'enquesta, que els sindicats Metges de Catalunya, UGT, SATSE i CCO han enviat als treballadors durant el mes de novembre, també conclou que el 68,1% no se senten segurs amb la utilització d'EPI's i només un 31,6% afirma tenir suficient material i formació. Un 86,9% també creu que falta espai per atendre el volum de població que ho requereix i el 54,5% creu que el seu centre presenta mancances en relació al personal, infraestructura i material.

Pel que fa al servei de neteja, un 67,8% diu que el seu centre no disposa de servei de neteja durant tot l'horari d'obertura i el 67% creu que no es garanteixen les mesures òptimes de desinfecció per fer front a la covid-19.

Dels enquestats, un 43,2% són professionals d'infermeria i el 35,5% són facultatius, metges de família o odontòlegs.

Els sindicats demanen que la direcció d'Atenció Primària de la Regió Sanitària de Girona millori les condicions laborals dels treballadors, aportant més recursos per tal de "poder garantir l'atenció de qualitat i l'accessibilitat a tota la població".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus