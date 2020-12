L'exregidor de Girona Carles Ribas es presenta a les primàries del PNC per encapçalar la llista a la demarcació el 14-F

L'exregidor de Girona Carles Ribas ha anunciat que es presenta com a candidat a les primàries del Partit Nacionalista Català (PNC) a la demarcació, en les properes eleccions del 14 de febrer.

Ribas ha decidit fer "un pas endavant" perquè considera que "se n'han fet molts enrere" els darrers anys. En relació a la pugna de vots amb Junts, Ribas ha assenyalat que Girona "no és territori de ningú" i que no es pot "patrimonialitzar", ja que la demarcació és "plural i diversa". "Hi ha un país que porta temps demanant que se l'escolti i qui entengui que un territori és propietat d'algun partit s'equivoca", ha remarcat Ribas. El regidor ha anunciat que es presenta acompanyat de la cap de llista al Parlament del PNC, Marta Pascal.