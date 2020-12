El professor de bateria de Quart denunciat per abusos anirà a judici

El professor de bateria de Quart que ha estat denunciat per sis exalumnes per presumptes abusos sexuals finalment anirà a judici. El jutjat d´Instrucció 2 de Girona va emetre ahir una interlocutòria anunciant el processament de l´acusat per dos delictes d´abús sexual.

Segons va indicar l´advocat Benet Salellas, que representa l´acusació particular, el procediment podria ampliar-se perquè el dilluns van presentar dues noves denúncies de dos joves de 18 i 25 anys. Amb aquestes, ja seran vuit els denunciants d´abusos sexuals contra el professor de música. D´aquestes, de moment només dues formen part del sumari perquè la resta de les denúncies presentades han prescrit. La interlocutòria de la jutgessa clou la investigació que va iniciar-se arran de les denúncies de diversos exalumnes. Les dues denúncies que vesteixen el procediment són de dos joves que en el moment dels fets tenien 19 i 15 anys. La primera denúncia exposa uns fets que haurien tingut lloc entre el 2006 i el 2009, tot i que la causa només té en compte un últim episodi ocorregut el novembre de 2009, ja que la resta de fets han prescrit.

La víctima assenyala que va començar a fer classes particulars setmanals amb l´acusat l´any 2006. El processat, que la jutgessa descriu com un «famós professor de música», oferia les classes a joves, i de vegades les feia al seu domicili. Segons la versió de la primera víctima, l´acusat feia les classes al soterrani de casa seva, i tenia la zona dividida en una àrea per treballar i l´altre per «relaxar-se» on hi havia coixins i fotos d´alumnes.

La víctima subratlla que el professor era «molt afectuós amb ell des del principi, fins i tot en excés», i li havia arribat a dir que s´havia «enamorat» d´ell. El denunciant descriu diversos episodis de tocaments que s´haurien iniciat tres mesos després de començar les classes, amb massatges a l´esquena que amb el temps es van convertir en tocaments als genitals. La víctima descriu abusos sexuals que inclouen una quinzena de fel·lacions que li practicava el professor. Tot plegat enmig de coaccions on l´acusat li deia que si es deixava tocar «li vendria material de música rebaixat o li deixaria fer servir els seus instruments».

L´episodi que anirà a judici va tenir lloc el novembre de 2009, quan segons la víctima el professor li va practicar una fel·lació. La denúncia relata que l´any 2017 el professor va intentar recuperar el contacte amb la víctima, i fins i tot va anar a trobar-lo a la feina, on li va confessar que havia abusat de dos alumnes més.

La segona víctima del cas va començar les classes l´any 2012 i que els fets denunciats van ocórrer entre el 2013 i el 2017. Durant aquest període el denunciant «va fer-li comentaris libidinosos que anaven acompanyats de petons o abraçades». Progressivament «va començar a oferir-li massatges amb el pretext que l´ajudarien a relaxar-se». La interlocutòria indica que «un dia aquests massatges van arribar a les seves parts íntimes, i quan el jove va dir-li que parés l´home va excusar la seva conducta referint-la a un joc». La víctima sosté que els tocaments no consentits tenien lloc «una setmana sí i l´altra no». Fins a l´any 2017 la víctima no es va atrevir a deixar les classes perquè tenia por a donar explicacions dels fets i pel vincle emocional que tenia amb ell.

L´acusat haurà de declarar el 23 de desembre. El procediment s´ha obert per un presumpte delicte d´abús sexual agreujat per la primera denúncia i de diversos abusos sexuals per la segona.