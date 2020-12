Els sindicats reiteren que les ràtios proposades per Educació no es compleixen

El primer trimestre del curs escolar no ha estat la catàstrofe que pronosticaven els més pessimistes i, després d´unes setmanes de pujada en el nombre de contagis, les xifres estan més o menys estables amb, a dia d´ahir, 793 grups confinats i quatre escoles tancades a tot Catalunya. «És cert que no ha estat una catàstrofe de contagis, però s´ha de tenir en compte el trencaclosques que han hagut de fer les direccions de cada centre per desdoblar grups i buscar nous espais mentre, amb l´excepció de les escoles que ja tenien sobre ràtios d´entrada, no ha arribat més personal», apuntava ahir la portaveu d´USTEC-STEs a Girona, Glòria Polls, abans de marxar cap a una concentració a Barcelona on el sindicat majoritari en l´ensenyament català, amb una convocatòria conjunta amb CCOO, UGT i USOC, es va plantar davant del Palau de la Generalitat per reclamar, un altre cop, «una educació segura» «amb ràtios més baixes i més personal per garantir la presencialitat de tot l´alumnat en tots els nivells educatius.».

Les ràtios que el Departament d´Educació va establir el 28 d´agost, «fent canviar a darrera hora els plans de reobertura fets pels centres», no es compleixen, especialment a Secundària, segons la portaveu gironina d´USTEC mentre que «a Primària els grups bombolla no s´han pogut mantenir quan hi ha hagut un docent que s´ha hagut de confinar o agafar la baixa; per exemple, si a segon curs havies fet tres grups per desdoblar i el professor del grup A s´ha de confinar i no arriba cap substitut lògicament els grups bombolla es trenquen».

A Secundària, on els professors donen classe a diferent grup, la queixa d´USTEC-STEs va més enllà dels problemes amb les ràtios, «a l´agost van dir que havien de ser d´entre 25 i 30», i també recull el malestar perquè «quan, per exemple, s´ha confinat a un grup de primer de batxillerat per un positiu d´un alumne, al professor que els hi dona tres o quatre hores de classes a la setmana no se l´ha considerat contacte estret i ha hagut de seguir treballant». La proposta que el sindicat va reclamar ahir a la concentració de Barcelona demana que les ràtios baixin fins a «10 alumnes a infantil i 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius» que es podrien aconseguir amb un «increment de personal docent, d´atenció educativa i de serveis necessari per a aplicar aquestes ràtios de seguretat que reclamem mantenint les especialitats i l´atenció a la diversitat».

La borsa de substituts no està aconseguint solucionar les limitacions de les plantilles del centres i, des d´USTEC-STEs, s´apunta que un problema important són «els contractes precaris de només un terç de jornada». «A una persona que tingui una altra feina no li surt a compte deixar-la per anar a treballar només una tercera part de la jornada, aquestes substitucions d´un terç de la jornada haurien de tornar a ser de mitja jornada».