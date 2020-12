350 gironins han començat a fer voluntariat a la Creu Roja des de l’inici de la pandèmia

El coronavirus ha fet estralls en la societat. Ha colpejat, en primer terme, la salut, però després també l'economia i el dia a dia de moltes persones que, per les mesures d'aïllament social, han perdut part de la seva xarxa de suport. I aquí és on, governs i institucions a banda, poden entrar, i han entrat, les entitats socials per respondre als problemes de la societat. I, com a exemple de la resposta de la societat gironina apareix l'increment de voluntaris de la Creu Roja. En total a Girona, la Creu Roja compta amb 1.880 persones que fan voluntariat a la demarcació, 350 de noves que s'hi han afegit des de l'inici de la pandèmia. Una implicació ciutadana que ha permès que, només a les comarques gironines, l´entitat hagi atès gairebé 62.000 persones i hagi donat ajuda humanitària a unes 145.000.

Demà, coincidint amb el Dia Internacional del Voluntariat, la Creu Roja a Girona farà un acte virtual per «agrair i reconèixer el compromís de les 1.880 persones voluntàries de l´organització, que, en el context actual, continuen fent la seva tasca de forma solidària i desinteressada i permeten donar resposta a l´actual crisi social i sanitària». L´acte es farà al nou Centre Humanitari de la Creu Roja a Sant Martí de Tous, a prop d´Igualada, i es podrà seguir a través de les xarxes socials.

Segons dades de l´organització, a Girona la majoria de voluntaris de la Creu Roja són dones (un 60%), mentre que, per trams d´edat, els joves, d´entre 21 i 30 anys, són el 25%, pel 21% dels majors de 60. Pel que fa al nivell d´estudis, un 50% té estudis superiors o de postgrau i un 40%, estudis secundaris. El 15% del voluntariat és estudiant. Això sí, d´entre els 350 nous, la majoria són joves que en aquests últims mesos han ajudat en «la distribució de béns bàsics, concretament aliments, medicaments i productes d´higiene, i en el suport en els dispositius d´allotjament de persones sense llar»; mentre que els més grans s´han centrat en «el seguiment i l´acompanyament telefònic a gent gran o a dones que han patit violència de gènere».

En el conjunt de Catalunya, la Creu Roja té 17.000 voluntaris i un més de 227.000 socis.