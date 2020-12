El PDeCAT obté partides per a l’Arxiu Històric i camins de ronda

L´acord del PDeCAT amb el PSOE per als pressupostos de l´Estat inclou diverses partides noves per a les comarques gironines, especialment en matèria ferroviària, com ara 500.000 euros per al projecte del baixador del TAV a l´aeroport, un milió d´euros en millores a la línia de tren R3 entre Ripoll i Puigcerdà i 100.000 euros per a l´adequació de l´estació de Camallera. A més, també ha aconseguit 150.000 euros per millorar trams de camí de ronda a Roses i S´Agaró, 100.000 euros per a la construcció d´un centre cívic a Sant Ferriol, 78.000 euros per al projecte de l´Arxiu Provincial a Girona i 75.000 euros per a la fundació Gala-Salvador Dalí.

El diputat gironí del PDeCAT, Sergi Miquel, va definir l´acord com a «profitós» i va considerar que «millora la repercussió dels perssupostos a Girona, que era una de les demarcacions més maltractades històricament». En aquest sentit, Miquel va defensar la voluntat del PDeCAT d´arrribar a acords que beneficiïn el conjunt del territori. «Malgrat que aquests no són els pressupostos que ens agradarien, són millors que els que hi ha vigents del 2018, i és evident que Girona queda molt millor del que estava», va afirmar Miquel. De fet, va garantir que, d´aquesta manera, Girona deixa de ser la província que rebrà menys inversions de tot l´Estat.

Una vegada més, el diputat gironí va defensar que el PDeCAT es nega a ser el partit del «no a tot» i que està disposat a treballar per tal d´aconseguir acords en benefici de Catalunya. Segons va indicar, per al Partit Demòcrata «fer política és dialogar, anar a negociar i sobretot fer compatibles les aspiracions nacionals amb victòries que millorin la vida dels nostres conciutadans». «Aquesta és i aquesta vull que sigui la marca del meu partit», va reblar.