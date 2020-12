El Pla de l'Estany i la Selva tenen grups confinats en més del 20% dels seus centres

El contagi d'un sol alumne dels grups bombolla en què, almenys en teoria, s'han convertit les classes d'escoles i instituts obliguen a confinar tots els companys del positiu. Tota la classe passa, durant uns dies, a estudiar des de casa connectats virtualment amb professors, ja siguin tutors o especialistes, fins que passada la quarantena poden recuperar la presencialitat. Aquesta situació l'han viscut, més o menys cops, molts centres escolars de Catalunya. Ahir, per exemple, segons les dades del Departament d'Educació, hi havia 564 escoles o instituts de Catalunya que tenien un, o més, grups confinats. Un 11,05% dels 5.104 centres escolars del país en un percentatge que, però, no és homogeni a tot el territori. Per comarques, dues de les gironines, el Pla de l'Estany i la Selva són les dues úniques de tot Catalunya que tenen com a mínim un grup confinat en el vint per cent dels seus centres.

De les 29 escoles o instituts del Pla de l'Estany, sis tenien ahir un o més grups confinats per coronavirus segons l'eina del Departament d'Educació, Traçacovid, mentre que en el cas de la comarca de la Selva són 21 d'un total de 104. Des dels sindicats s'avisa que, després de mesos de molta càrrega de feina burocràtica sobre les direccions dels centres, ha fet que l'actualització del nombre de grups confinats vagi més lent que fa unes setmanes. Amb tot, les dades oficials són les que va fer públiques ahir el Departament d´Educació: 2.614 alumnes, 129 professionals de l´educació (sumant docents i altres treballadors dels centres) i 114 grups confinats a les comarques gironines. En el conjunt de Catalunya són 18.942 alumnes i 827 grups confinats.

A l´altre extrem de la Selva i el Pla de l´Estany hi ha fins a vuit comarques catalanes on ahir cap escola tenia algun grup confinat.

A la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Moianès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta no hi ha cap grup confinat; i en altres com Alt Camps (2%), Garraf, Noguerà o Montsià, les tres amb un 4%, el percentatge d'escoles amb classes confinades és molt baix. Clarament per sota de la mitjana catalana, mentre que, més enllà de la Selva i el Pla de l'Estany, la resta de les comarques gironines volten aquest 11% del conjunt de Catalunya. El Baix Empordà el clava amb un 11% (10 de 94), el Gironès està un punt per sota (10% amb 15 de 154) i l'Alt Empordà un per sobre (12% amb 15 de 127), mentre que el Ripollès en té un 8% (2 de 26) i la Cerdanya un 15% (3 de 20).

Segons les dades del Departament, de la majoria de les 564 escoles catalanes que tenen grups confinats, el 69% en tenen només un. Segons Traçacovid, a les comarques gironines els centres amb més grups confinats són l'escola Josep Peñuelas del Rio a la Jonquera i l'institut escola Vila-romà de Palamós, tots dos amb cinc. A tot Catalunya, el col·legi Viaró de Sant Cugat té nou grups confinats.

El primer trimestre del curs no ha estat el desastre que molts pronosticaven quan, els mesos de setembre i octubre, les dades de contagi anaven creixent, però el malestar entre parts dels docents podria acabar amb una convocatòria de vaga en l'ensenyament de cara al mes de febrer. «Aquest trimestre les coses no s'han fet bé i hem de suspendre el departament. Comencem un calendari de mobilitzacions, que continuï més enllà de Nadal i que potser ens porti a una convocatòria de vaga», va explicar en nom de la USTEC, Jaume Uné, en declaracions recollides per l'agència ACN després de la manifestació unitària dels sindicats del món de l'ensenyament de dijous al vespre a Barcelona. «Arriba un moment en què potser ens hem de plantar i dir prou. Polítiques d'estalvi a costa de la seguretat és inadmissible», va afegir Ané, que va deixar clar que la vaga hauria de ser amb un consens de la majoria de sindicats.

Abans de la manifestació, la portaveu del sindicat a Girona, Glòria Polls, ja havia explicat que «és cert que el primer trimestre no ha estat una catàstrofe de contagis, però s´ha de tenir en compte el trencaclosques que han hagut de fer les direccions de cada centre per desdoblar grups i buscar nous espais mentre, amb l´excepció de les escoles que ja tenien sobre ràtios d´entrada, no ha arribat més personal».

La proposta que el sindicat va reclamar a la concentració de Barcelona demana que les ràtios baixin fins a «10 alumnes a infantil i 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius», que es podria aconseguir amb un «increment de personal docent, d'atenció educativa i de serveis necessari per aplicar aquestes ràtios de seguretat que reclamem mantenint les especialitats i l'atenció a la diversitat».