Els Bombers treballen en dos incendis d'edificis cada dia a Girona

Les comarques gironines han treballat en 660 incendis en edificis durant els primers 11 mesos de l´any. Això representa que els Bombers de la Generalitat han treballat de mitjana en dos incendis cada dia a la Regió d´Emergències de Girona.

La xifra és inferior a la de l´any passat. Concretament, s´ha registrat una caiguda de més del 19%. Durant el mateix període de 2019, els efectius del cos d´emergències havien treballat en 819 focs en edificis. De fet, la tendència dels anys anteriors -entre 2016 i 2019- és similar, d´uns 800 entre gener i novembre. Uns serveis que sovint no són de gravetat però n´hi ha que acaben amb morts. A Girona, l´últim incendi amb víctimes va produir-se precisament aquesta setmana. Una dona de 78 anys va morir dimecres a causa de les fortes cremades en un incendi a casa seva, a Sant Joan de les Abadesses.

Les dades d´enguany mostren que el Gironès és la comarca amb més incendis d´edificis ?com és normal també per l´alt nombre de població. Se n´han registrat 164 en onze mesos, quan l´any passat n´havien estat 193. La segona comarca amb més incidència és la de la Selva, que segueix de prop la primera, amb 159 serveis.

Els Bombers alerten que la xifra de reducció dels incendis en edificis pot semblar enganyosa, en un any marcat per la crisi sanitària i per un confinament estricte que ens va tenir tancats a casa durant setmanes.

Recorden que som a les portes d´una nova baixada de temperatures a les comarques gironines i això, com malauradament aporta l´experiència dels efectius del cos d´emergències, comporta més actuacions, ja que amb l´entrada del fred molta gent encendrà les llars de foc o engegarà les estufes, radiadors, i altres dispositius.

Per aquest motiu, els Bombers de la Generalitat demanen que la gent estigui alerta i que segueixi consells bàsics de prevenció i d´autoprotecció. Però sobretot insisteixen en la importància d´instal·lar un detector de fums i de tancar portes i no sortir de casa en cas d´incendi, per evitar la propagació del foc i del fum.