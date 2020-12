L’índex de propagació a Girona passa de 0,76 a 1,05 en una setmana

Continua en augment l´índex de propagació de la covid-19 a la Regió Sanitària de Girona, que es manté com la més elevada de Catalunya i arribava ahir a l´1,05 ?dues centèsimes més que divendres?, i superant ja de molt el límit pactat pel Govern per passar de fase el dilluns vinent, que ja va quedar renegat el dijous. La mitjana al territori català se situa en 0,98.

En la jornada d´ahir, Salut va detectar 211 nous positius per coronavirus, que eleva la xifra total de positius des de l´inici de la pandèmia a 36.894. Les defuncions van pujar ahir a 1.173 a la Regió Sanitària de Girona, amb nou noves morts, la mateixa xifra del divendres. Entre el 25 de novembre i l´1 de desembre es van declarar 47 defuncions, 34 la setmana anterior.

La taxa de confirmats per PCR i TA és de 139 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 282. Hi ha actualment 222 ingressats, un més que en el balanç anterior. Els ingressats en l´últim interval van ser 238, pels 249 de la setmana anterior.

Bona notícia en canvi pel que fa al risc de rebrot, que segueix baixant, concretament 6 punts en 24 hores i se situa en 280 ?superant el risc alt?, mentre que la setmana del 18 al 24 de novembre era de 268. A Catalunya la mitjana se situa en 209 punts.

També continua en augment la velocitat de propagació del virus a Catalunya, l´Rt, que es troba ja en 0,98, tres centèsimes més que fa 24 hores. En canvi, el risc de rebrot baixa lleugerament i estava ahir en 209, tres punts menys, segons les últimes dades del Departament de Salut. A més, la incidència a 14 dies torna a baixar amb claredat i se situa en 232,04 (divendres estava en 242,37). En la jornada d´ahir van declarar-se 1.317 nous casos confirmats per PCR o Tests d´Antígens (TA), fins als 316.580 des de l´inici de la pandèmia. El 4,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També va informar-se de 45 noves morts, amb un total de 16.089, 1.487 ingressats ?37 menys?, i 400 persones a l´UCI ?18 menys. El risc de rebrot era de 227 entre el 18 i el 24 de novembre. Des de l´inici de la pandèmia s´han confirmat 348.404 casos, 316.580 dels quals mitjançant prova PCR o test d´antígens. Hi ha hagut 45 noves morts i el total acumulat arriba a les 16.089: 9.944 en hospitals o sociosanitaris (+31), 4.335 en residències (+3), 959 en domicilis (+2) i 851 no classificades (+9). Entre el 25 de novembre i l´1 de desembre s´han declarat 324 morts, una xifra similar a la de la setmana anterior, quan se´n van notificar 321.

D´altra banda, ahir va acabar la campanya de cribratge massiu a Figueres, que ha durat gairebé una setmana. Amb sis dies s´han realitzat proves per detectar la Covid-19 a diferents espais de la ciutat. Ahir, a l´Auditori dels Caputxins, van testar 578 persones segons l´ICS de Girona. En tota la campanya, s´han fet 3.328 tests d´antígens i s´han detectat 36 positius.