El Ripollès nota l’arribada de veïns que tenen segona residència

Els pobles del Ripollès noten que durant el pont de la Puríssima el nombre de veïns ha crescut per l´arribada dels qui tenen una segona residència. De fet, l´hostaleria de la zona reconeix que hi ha més gent que un cap de setmana de confinament i esperen que la segona part del pont sigui «bona» coincidint amb l´obertura de la mobilitat. «Dilluns i sobretot dimarts tenim gairebé ple», assenyala en Xavier Rigart, codirector del restaurant El pont 9 de Camprodon.

L´arribada de veïns de segones residències no ha sorprès els alcaldes del Ripollès, que destaquen que majoritàriament se segueixen les mesures de seguretat. Un dels pobles amb més segones residències és Camprodon. El tinent d´alcalde del municipi, Joan Faig, diu que han notat l´arribada d´aquests veïns i remarca que per a ells «és important» que vinguin per l´activitat econòmica que generen. Faig deixa clar que «si es comporten com la resta que viuen tot l´any a Camprodon, no hi ha d´haver cap problema. «Tothom està molt conscienciat», concreta.

Tot i l´arribada d´aquestes persones, el pont de la Puríssima no s´assembla «en res» a qualsevol altre. I és que la fira que «inundava» els carrers del poble aquest any no s´ha celebrat i, malgrat que hi ha més gent que altres caps de setmana, el nombre de persones és molt menor.

Al passeig de Camprodon, on hi ha bona part de les segones residències, s´hi veia més moviment de l´habitual aquest dissabte, però res comparable a abans de la pandèmia. A pobles veïns com Llanars, Vilallonga de Ter o Setcases també han notat l´arribada de persones que viuen fora durant la setmana.

Des del Consell Comarcal del Ripollès carreguen contra el Govern per no permetre el confinament comarcal en lloc del municipal. El president de l´ens, Joaquim Colomer, lamenta que no se´ls escolti ni es tingui en compte les particularitats de la comarca, que té una densitat de població molt baixa. Si es permetés la mobilitat comarcal els caps de setmana, es podrien pal·liar els efectes de la crisi en sectors com l´hostaleria i la restauració que, recorda el president, tenen un «pes important» en l´economia local.