Com serà la vida el dia que arribin les primeres vacunes contra el coronavirus

Actualment hi ha una desena de vacunes experimentals que s´enfilen en la fase final dels assajos clínics. Si s´aconsegueix demostrar la seguretat i l´efectivitat d´aquestes fórmules, autoritats sanitàries i organismes reguladors podrien atorgar-los una «autorització d´emergència» perquè comencin a repartir-se entre la població. És possible que l´any que ve no hi hagi una, sinó diverses vacunes en circulació. Això sí, al principi les dosis arribaran amb comptagotes. I aquí començarà el repte del repartiment.

Però què passarà amb les restriccions, direm adeu a les mascaretes? L´anhel per la primera vacuna contra la covid-19 reflexa, en realitat, el desig generalitzat de tornar a la normalitat. Al dia a dia d´un món abans de la pandèmia de gentada al carrer, bars a vessar i vida sense màscara. Les immunitzacions contra el virus ajudaran al fet que aquest escenari estigui cada vegada més a prop. Però la tornada a la normalitat no serà immediata. Els epidemiòlegs Antoni Trilla i Magda Campins, les veus dels quals han ressonat en aquesta pandèmia com les d´unes estrelles del rock, albiren que a curt termini les restriccions es mantindran. Almenys en part.

«A curt termini, caldrà mantenir les màscares i la distància. Perquè el virus continuarà circulant. I al principi continuaran havent-hi casos», argumenta Trilla, expert de l´hospital Clínic. A més, cal tenir en compte que les vacunes no seran eficaces al 100% i que no és clar quant durarà la immunitat generada (per la qual cosa tampoc es podria descartar un escenari de «revacunació», com amb la grip). «Encara que els sanitaris siguem els primers a vacunar-nos, l´endemà cap es traurà l´EPI per anar treballant», recalca.

La bona notícia és que el futur de la pandèmia no està només en mans de la vacuna. Les autoritats sanitàries parlen de reprendre la vida en termes més o menys normals quan disminueixin els casos. Per exemple, quan estiguem en uns 25 casos per 10.000 habitants. O quan la velocitat de transmissió s´estanqui per sota d´1. Llavors podran tornar les trobades socials, encara que a l´aire lliure. I les quedades amb amics, amb màscara i distància. I tots els indicis d´aquesta nova normalitat.

L´«antiga normalitat» anirà tornant conforme es forgi la immunitat de grup. «Quan el 60% de la població estigui immunitzada ja tindrem millor pronòstic», recalca Campins, especialista de l´hospital Vall d´Hebron. L´horitzó, doncs, no està en l´arribada de les vacunes, sinó a construir una protecció de grup enfront del virus.

Posar data a aquest objectiu és arriscat. Sobretot durant una pandèmia que, si alguna cosa ens ha ensenyat, és que els plans a llarg termini poden enfonsar-se en qualsevol moment.

Amb la mirada posada en el present, els experts criden a no relaxar les mesures de prevenció davant les expectatives creades per la vacuna. Primer, perquè a Espanya continuem arrossegant l´assot de la segona ona de la pandèmia. I segon, perquè amb o sense immunitzacions contra el virus no podem descartar l´arribada d´una tercera, quarta i cinquena onada de casos.