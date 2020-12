Els CDRs obstaculitzen l'acte de Vox a Girona en el dia de la Constitució

La vintena de simpatitzants de Vox que es van renuir ahir a la plaça del Vi de Girona per celebrar l'acte del dia de la Constitució no van poder sentir el manifest que va llegir Alberto Tarradas, el president de Vox de Girona. El CDR va posar en marxa un altaveu des d'un balcó de la plaça que va impedir que se sentís el missatge que el líder de la formació ultradretana intentava traslladar amb el megàfon.

La manifestació havia ocupat la plaça del Vi des de les 10 del matí per evitar que Vox pogués celebrar el seu acte davant l'ajuntament. A la mateixa hora, un fort desplegament policial dels Mossos d'Esquadra, amb una quinzena de furgonetes i una seixantena d'agents de la BRIMO i l'ARRO, va tallar l'accés per la pujada del pont de Pedra i va obligar els manifestants a fer la volta per accedir a la concentració independentista a través del carrer d'Abeuradors.

Els simpatitzants de Vox van entrar a les 12 a la plaça, per la banda del pont de Pedra, protegits per un cordó de Mossos d´Esquadra. El cos policial va evitar enfrontaments entre les dues concentracions dividint el lloc amb dos cordons policials amb uns metres de separació. Tot i que els crits i la música de la manifestació independentista van obstaculitzar la celebració de l´acte constitucionalista, no es van produir incidents més enllà del llançament d´alguns ous i petards per part dels CDRs. Un quart d´hora més tard, els manifestants convocats per la formació ultradretana van marxar i la contramanifestació es va dissoldre una vegada les furgonetes dels Mossos van abandonar la zona.