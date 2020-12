La Cerdanya viu un pont a mig gas i creua els dits de cara a Nadal

La comarca de la Cerdanya ha registrat una tímida presència de visitants durant aquest pont de la Puríssima. Segons els comerciants i restauradors, la comarca ha rebut menys de la meitat de gent del que seria habitual per aquestes dates tan importants i que marquen l´inici de la temporada d´hivern. Amb les estacions d´esquí de La Molina i Masella tancades i les dificultats per circular amb els confinaments del cap de setmana, l´economia local s´ha vist molt afectada. Per acabar-ho d´adobar tampoc poden rebre visitants francesos, ja que el país veí també té importants restriccions de mobilitat.

El passat dijous, quan encara era permès de circular entre municipis, uns 6.000 vehicles van accedir a la comarca pel túnel del Cadí i la majoria d´ells anaven a les segones residències i d´on pràcticament ja no es van moure a excepció d´anar a comprar aliments o per fer un àpat en algun restaurant, i segons alguns propietaris les reserves eren mínimes i van atendre menys de la meitat de comensals del que seria habitual. Les urbanitzacions de la comarca, on hi ha la majoria de segones residències, oferien un aspecte força desolador amb més de la meitat d´apartaments i cases amb els finestrals tancats i amb poca o gens de vida al carrer.

A la vila de Puigcerdà, capital de la comarca i epicentre comercial, s´hi podia notar una certa afluència de persones, la majoria provinents de Barcelona, que circulava pel poble especialment durant els matins per fer-hi alguna compra o prendre un cafè a les terrasses més assolellades, mentre que a la tarda els carrers es mantenien molt buits. Segons alguns comerciants, el volum de vendes ha estat molt baix amb una disminució del 70% respecte a les de l´any passat. La comarca viu amb molta preocupació i incertesa l´obertura o no de les estacions d´esquí, que han posposat l´inici de la temporada per d´aquí a quinze dies a l´espera del canvi de fase que permeti anul·lar el confinament local del cap de setmana i poder assegurar l´esperada arribada d´esquiadors.