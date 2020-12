Cinc micropobles gironins, inexpugnables pel coronavirus

Segons dades del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya (BIOCOMSC-UPC), cinc municipis dels 44 que han aconseguit arribar a l'1 de desembre sense cap cas de coronavirus són de la província de Girona: Fontanilles, Madremanya, Meranges, Sant Ferriol i Toses.

Albert Peracaula, alcalde de Madremanya (Gironès), amb 303 habitants en els més de 13 quilòmetres quadrats de terme municipal, va atribuir a la «sort» no haver tingut cap cas de covid, tot i que reconeix que «tots els veïns han estat prudents i han respectat estrictament les normes imposades». Es dona el cas que a Madremanya, el desembre de l'any passat hi havia 283 veïns empadronats, i aquest mes són 20 més, la majoria persones que ja vivien a la localitat o hi tenien una segona residència i que ara s'han censat per poder passar els confinaments al municipi.

En aquesta localitat no hi ha cap entitat bancària, ni cap comerç, ni bar, ni lloc on relacionar-se i per això han creat ara el Centre Intergeneracional Rural (CIR), on es poden comprar queviures, fa de bar on jugar a les cartes i té sales multiusos per fer activitats. També fa les funcions de centre mèdic i ara també hi haurà una petita perruqueria per facilitar la vida a la gent gran.

L'alcalde creu que «no es pot dir que ens hem portat millor que en els altres pobles, simplement hem tingut sort», encara que va admetre que el civisme dels seus veïns ha contribuït enormement a fer que no entri el virus: «Els veïns fins i tot han evitat coincidir a l'hora de llençar les escombraries».

A Sant Ferriol, a la comarca volcànica de la Garrotxa, amb 243 veïns, tampoc hi ha entrat la covid fins ara perquè, segons va dir el seu alcalde, Albert Fàbrega, tenen una superfície molt gran, 42,42 km2 «i la gent està conscienciada del que cal fer, i poden guardar les distàncies perquè la ràtio per km2 és molt gran».

Els veïns d'aquest municipi, que limita amb deu pobles més, estan «enfadats» perquè consideren que el toc de queda imposat a les 22 hores a tot Catalunya i el confinament perimetral no estan adaptats a municipis amb la seva idiosincràsia. «En aquests pobles petits, amb les seves característiques, no tenen sentit aquestes mesures», opinen els veïns.

A Toses, un petit municipi de muntanya del Ripollès, que consta de 4 nuclis urbans en un termini de 57,8 km2, amb 171 veïns i situat a prop de l'estació d'esquí de La Molina, tampoc hi ha entrat el virus.

La Fina, la propietària del restaurant Ca la Maria de Toses, un dels tres de la localitat, creu que el que ha fet que no hagin tingut cap cas de covid-19 és «la sort i que som pocs veïns i vigilem». Encara que a Toses hi ha un centenar de segones residències, més que d'habitatges habituals, «hi ha dies que no veus ningú, i si coincideixes amb algú i vols parlar, ens posem a dos o tres metres i ja està», va dir la Fina.

A més, a les comarques de la província de Barcelona ja són onze de municipis sense cap cas, mentre que a Lleida n'hi ha setze i a Tarragona, dotze, els quals destaquen que viure en pobles «molt petits» els ha «protegit». És el cas de Mont-ral, a l'Alt Camp, o el de Llamina, al Pallars Jussà, on expliquen que tant el trànsit de forasters com de veïns amb segones residències ha disminuït i ha ajudat molt.