Desmantellen una banda de tràfic internacional de marihuana amb epicentre a la Selva

La Policia Nacional ha desmantellat una organització dedicada al tràfic internacional de marihuana amb epicentre a la comarca de la Selva.

En total han detingut 13 persones, entre elles el cap que dirigia l'organització des de Lloret de Mar. Vuit d'ells han ingressat a presó preventiva.

Entre els arrestats hi ha un electricista de confiança que, a canvi de 15.000 euros per instal·lació, s'encarregava de muntar els complexos sistemes elèctrics de les plantacions indoor. La banda a més, utilitzava una nau ubicada al polígon industrial de Vidreres per emmagatzemar la droga, tant la collida en les seves pròpies plantacions com la que adquirien a tercers.

Per a la distribució de la droga a la resta d'Europa utilitzaven camions de càrrega on ocultaven l'estupefaent i que, com a mesura de seguretat del carregament, eren escortats per dos vehicles i un altre camió llançadora per detectar la presència policial

Els agents van interceptar un dels camions, en aquest cas al seu pas per la Jonquera i van trobar 180 quilos de marihuana, distribuïts en paquets perfectament precintats i ocults en sacs de pinso de gossos.

Durant l'operació policial realitzada el novembre, els agents del CNP de Girona en els cinc registres practicats van intervenir, entre altres efectes, diverses armes de foc, més de 99.000 euros en efectiu, set vehicles d'alta gamma i un vaixell. Als detinguts se'ls investiga com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes, i defraudació de fluid elèctric.



Cultius a Fogars

La investigació va començar el passat mes de febrer quan els agents van detectar dos habitatges unifamiliars, situades en una urbanització de la localitat gironina de Fogars de la Selva, on al parer s'estaria realitzat algun tipus de cultiu de substàncies estupefaents.

Després de les primeres indagacions van poder constatar l'elevat consum de llum en els dos domicilis, que no era fiscalitzat pels comptadors elèctrics, i que podria ser compatible amb la instal·lació de plantacions de marihuana.

Els agents van detectar que la xarxa utilitzava una nau ubicada al polígon industrial de Vidreres per emmagatzemar la droga, tant la collida en les seves pròpies plantacions com la que adquirien a tercers.

Allà s'encarregaven de la seva preparació per distribuir-la a la resta d'Europa utilitzant camions de transport internacional on era ocultada entre la càrrega. El moviment de persones i vehicles a la nau era constant, si bé, sempre que es preparava un carregament important es detectava la presència d'una persona dirigint les operacions i que, finalment, va poder ser identificat com el màxim responsable de la trama.



Simulaven ser famílies

Les plantacions gestionades per l'organització eren cuidades per parelles de ciutadans reclutats entre compatriotes que, sota la falsa aparença de famílies, intentaven passar desapercebudes entre el veïnat. Els habitatges es localitzaven principalment en urbanitzacions de la Selva i de la Costa Brava. A més, per muntar el complex sistema elèctric comptaven amb un electricista de confiança que cobrava 15.000 euros per cada instal·lació i que també va resultar detingut en l'operació.



180 quilos entre pinso

Els integrants de l'organització prenien mesures de seguretat excepcionals perquè els carregaments de droga no fossin descoberts per la policia. Per detectar la presència policial, cada carregament era escortat fins a destinació per dos vehicles i un segon camió llançadora.

Malgrat això, els investigadors van aconseguir interceptar dos camions al seu pas per La Jonquera just abans de travessar la frontera amb França, i la càrrega hauria estat preparada a la nau de Fogars de la Selva. Ocults entre la càrrega de sacs de pinso per a gossos que transportaven, es van trobar nombrosos paquets perfectament precintats i que contenien el que van resultar ser més de 180 quilos de cabdells de marihuana, sent detinguts els dos conductors, tots dos de nacionalitat letona.

Aquesta aprehensió va ser el detonant per a dur a terme l'explotació de la investigació, duent-se a terme un ampli dispositiu que va culminar amb la realització de sis entrades i registres en cinc domicilis i una nau industrial ubicats en els termes municipals de Vidreres, Fogars de la Selva , Tordera i Lloret de Mar.



Armes de foc i una ballesta

Fruit del dispositiu policial, la policia ha detingut 13 persones -de nacionalitat russa, letona, espanyola i veneçolana-, entre els quals es trobava el cap de l'organització que residia en un habitatge de luxe de la localitat de Lloret de Mar.

A més dels 180 quilos confiscats a la Jonquera, en els registres practicats es van intervenir 642 plantes i 15 quilos de cabdells de marihuana, set vehicles d'alta gamma, un vaixell, quatre armes de foc, una ballesta amb fletxes de caça major, nombroses armes blanques, i abundant documentació relacionada amb els il·lícits investigats.

Dels tretze encartats com detinguts, vuit van ingressar a la presó preventiva, per ordre del jutjat competent i entre els quals es trobava el principal capitost de la trama.