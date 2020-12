Puigcerdà té el risc de rebrot més elevat, amb 1.066 punts

La Cerdanya ha tornat a registrar un increment del risc de rebrot en les últimes 24 hores, enfilant-se fins als 876 punts, 169 més que dissabte i 296 més que divendres. Es tracta de la segona comarca amb l'indicador més elevat de tot Catalunya, després del Pallars Jussà. La Cerdanya és una de les comarques on més s'està notant l'empitjorament dels indicadors de la covid-19 des que es van començar a relaxar les restriccions d'aquesta segona onada i, com a conseqüència, el risc de rebrot ha anat creixent de forma continuada durant l'última setmana superant xifres que havia deixat enrere a mitjans de novembre.

En la mateixa línia, Puigcerdà, la seva capital, lidera el rànquing a escala municipal i és l'únic municipi català que supera els 1.000 punts (dissabte l'índex de risc de rebrot era de 854 i ara és de 1.066). També és la que presenta una major incidència acumulada a 14 dies, amb 544 punts.

En termes generals a la Regió Sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 34.225 (139 més en les últimes 24 hores) i pugen a 37.006 si es tenen en compte totes les proves. Segons les dades del Departament de Salut, des de l'inici de la pandèmia han mort 1.184 persones en el territori gironí, 11 més que fa 24 hores. Entre el 26 de novembre i el 2 de desembre es van declarar 44 defuncions, 40 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat 3 punts en 24 hores i se situa als 277 punts, mentre que la setmana del 19 al 25 de novembre era de 263. L'Rt o velocitat de contagi baixa una centèsima, fins a l'1,04 (0,81 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 140 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 281. Hi ha 225 ingressats als hospitals de Girona, 3 més que en el balanç anterior. D'aquests, 48 es troben ingressats a l'UCI.

És per aquesta situació que la investigadora del grup BIOCOMSC de la UPC Clara Prats va avisar ahir en declaracions a Rac1 que l'Rt està per sobre d'1, que la pandèmia està en creixement, i ara s'ha d'analitzar si aquesta pujada de l'Rt comporta un empitjorament de la pandèmia o si bé s'estancarà. Després d'una frenada «brusca» del descens de casos, va indicar que el millor escenari des del punt de vista epidemiològic seria quedar-se entre 0,9 i 1. A més, va alertar que hi ha llocs on ja estan començant a pujar els casos, destacant la Cerdanya, el Ripollès, el sud del Gironès i l'Anoia.

La investigadora també va concretar que aquest pont serà una mica trampós pel que fa a dades, perquè avui i demà es diagnosticaran menys casos. Prats va admetre que sembla inevitable una tercera onada, però no va voler predir quan serà. «Com més la retardem millor», va dir.

En el conjunt de Catalunya la velocitat de contagi també continua a l'alça per sisè dia consecutiu i ja es troba a 0,99, acostant-se perillosament a la barrera de l'1. Concretament, a Barcelona ciutat ja es pot considerar que el virus està en ?expansió, perquè l'Rt s'ha situat a 1,01.

Si la velocitat de transmissió és inferior a 1 es considera que la pandèmia està en regressió, però una xifra superior a aquest valor indica per contra que ens trobem en una fase d'expansió del virus, de manera que Catalunya està a les portes d'iniciar aquest camí expansiu. El repunt en la velocitat de transmissió ha encès totes les alarmes i va fer que el Govern insistís en la seva crida a la prudència.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va dir que es preveu un increment d'ingressos per Nadal i que, segons alguns informes, la tercera onada de la pandèmia és «probable» que arribi al gener. En aquest sentit va demanar responsabilitat davant les pròximes festes de Nadal i va mostrar la seva preocupació pel moviment que hi haurà durant aquests dies.