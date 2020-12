El risc de rebrot baixa 9 punts en 24 hores i se situa en 268 a Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 34.332 (107 més) i pugen a 37.114 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.188 persones en aquest territori, 4 més que fa 24 hores. Entre el 27 de novembre i el 3 de desembre es van declarar 50 defuncions, 38 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 9 punts en 24 hores i se situa en 268, mentre que la setmana del 20 al 26 de novembre era de 267. L'Rt baixa una centèsima, fins a l'1,03 (0,85 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 137 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 276. Hi ha 245 ingressats, 20 més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 223, pels 236 de la setmana anterior.