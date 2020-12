21 candidats opten a les primàries de Junts per Catalunya per Girona

Les primàries per escollir els quatre primers candidats de la llista de JxCat per a les eleccions del 14 de febrer han rebut 21 candidatures. La campanya es farà durant tota aquesta setmana i les votacions tindran lloc durant el cap de setmana.

A banda de l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis, que a priori són les que compten amb més possibilitats, s´han presentat també el diputat Francesc Ten; l´exalcalde de Girona i director dels serveis territorials d´Interior, Albert Ballesta; l´alcaldessa de Tossa de Mar, Imma Colom; l´alcalde de Ripoll, Jordi Munell; l´exdiputada Begonya Montalbán i l´exregidor i exgerent de l´Ajuntament de Girona Albert Riera. A més, també han presentat candidatura l´alcalde de Borrassà i diputat Ferran Roquer; l´alcaldessa de Bellcaire, Cecília Barnosell, i l´alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll. Finalment, també opten a formar part de la llista Josep Aulet, Enric Balaguer, Carlos Campmajó, Alfons Casamajó, Xavi Font, Josep Maria Plaja, Salvador Ribot, Jordi Torres, Salvador Vergés i Jordi Villarrubí. En aquesta ocasió, l´advocat i diputat Jaume Alonso-Cuevillas, que temps enrere havia encapçalat la llista de Girona al Congrés, ha optat per mantenir-se com a candidat a Barcelona i optarà a les primàries en aquella circumscripció.

La coordinadora de JxCat a les comarques gironines, Maria Àngels Planas, ha valorat molt positivament l´alta concurrència a les primàries, i s´ha mostrat convençuda que la militància de Girona «tornarà a demostrar el seu alt grau d´implicació en el projecte de JxCat am b una alta participació en les votacions, com ja ha succeït en els diferents processos interns que s´han dut a terme dins de la formació».

Ahir va arrencar la campanya electoral de les primàries, que serviran per determinar els quatre primers llocs de la llista per Girona. El procés culminarà aquest cap de setmana, 12 i 13 de desembre, amb les votacions dels afiliats. Segons ha informat el partit, les quatre persones que rebin més vots seran proclamades automàticament candidates a les llistes, un ordre que només es podrà alterar per garantir la paritat i, si cal, la distribució en cremallera.

Segons ha informat el partit, cada afiliat podrà votar un màxim de tres persones per integrar la llista de Girona. Les candidatures s´ordenaran en funció dels vots que hagi obtingut cada candidat.