El primer dia de pont sense confinament local col·lapsa Girona

Era una necessitat de molts ciutadans i quan s´ha produït la primera oportunitat de trencar el confinament local de cap de setmana, qui ha pogut, ho ha aprofitat. Ahir, dilluns, en ple pont de la Constitució i el primer dels quatre dies que es permetia la mobilitat entre municipis, aquells que podien no van deixar escapar la possibilitat de desplaçar-se a Girona per anar de compres.

El centre de Girona i l´àrea comercial de ciutat bullia; els carrers eren plens de cotxes buscant aparcament i les voreres amb cues, algunes interminables, per accedir a les botigues. No calia ser gaire espavilat per preveure la situació, després de diversos caps de setmana en què ha estat impossible acostar-se a la ciutat per fer les desitjades compres de Nadal. Si les festes són una tradició, aprofitar el pont de la Constitució i la Puríssima per adquirir els últims regals n´és una altra. I al migdia, la situació es va traslladar als bars i restaurants, que veien com se´ls acumulaven els clients a l´exterior sense remei. Les limitacions d´espai impedien poder atendre tothom. En definitiva, durant la jornada d´ahir la ciutat semblava haver retrocedit als temps anteriors a la pandèmia, si exceptuem la utilització de mascaretes.

I si la ciutat estava plena, aquells espais oberts que dies enrere van rebre una allau de visitants, ahir eren la cara de la moneda. Aquest dilluns de pont de la Puríssima van ser pocs els excursionistes que van optar per visitar el Parc Natural del Montseny. Tot i que es preveia que seria una jornada de gran afluència pel fet ser el primer dia dels quatre sense confinament municipal, finalment no es van complir els pronòstics. Com que el nombre de visitants va ser moderat, els Mossos d´Esquadra i la Diputació de Barcelona no van haver de restringir el pas de vehicles, malgrat hi havia preparat un operatiu especial.

El temps ennuvolat, la proximitat de Nadal i la prevalença de fer compres, afegit al fet que nombrosos treballadors van descartar fer festa són alguns motius que van frenar la presència de gent al Montseny.

L´operatiu anunciat per a aquest dilluns i demà dimarts al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l´Obac pretén evitar la massificació i l´acumulació de cotxes mal aparcats als vorals de les carreteres. Es preveia que, malgrat la pandèmia, la mobilitat permesa arreu de Catalunya en un dia entre festius podria convertir els Parcs Naturals en un espai atractiu, especialment per a la gent de Barcelona i l´àrea metropolitana. Per això s´havia anunciat la prohibició al pas de vehicles quan els aparcaments habilitats arribin al 75% d´ocupació, igual que es va fer el 24 i 25 d´octubre. En el cas del Montseny, es van modificar alguns punts de control per facilitar els accessos als restaurants de la zona, ja que l´altra vegada els negocis estaven tancats en el marc de les restriccions de la covid-19. En concret, es van desplaçar els punts per accedir a Santa Fe del Montseny passat el nucli de Campins, el de la Plana del Coll es va situar passat el nucli de Mosqueroles, i l´accés a Collformic es va controlar passat els nuclis del Montseny i el Brull.

Tot i els ajustos, però, no va ser necessari fer girar cua a cap conductor perquè no es van omplir les prop de 1.200 places que hi ha entre tots els aparcaments.