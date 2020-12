El Govern estudia reobrir els centres comercials si l'evolució és favorable

La Generalitat valorarà a mitjans d´aquesta setmana si és possible reobrir els centres comercials, després que seguissin ahir amb la persiana abaixada després de no canviar de tram. Així ho va explicar el conseller d´Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que va afegir, però, que és l´autoritat sanitària qui ho haurà de valorar, depenent de l´evolució de la pandèmia. Tremosa va insistir que el departament d´Empresa està estudiant ajudes per a aquest sector tot i que les condiciona a la disponibilitat pressupostària. També va destacar que el seu departament destinarà 240 milions en total a diversos sectors i que han accelerat el pagament perquè els afectats rebin les ajudes en 30-40 dies en comptes d´en quatre o cinc mesos.

Tremosa va visitar ahir la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Juncosa i va celebrar que el reg gota a gota hagi permès més que duplicar la producció oleícola. El conseller va destacar que l´oli de les Garrigues és «d´altíssima qualitat» i va confiar en l´exportació internacional per superar la crisi de la covid-19 i per garantir l´arrelament de la gent al territori i consolidar les explotacions actuals.

En aquest sentit, Tremosa va recordar que l´economia catalana va sortir de l´última crisi exportant i que el sector l´agroalimentari n´és un exemple aquest any. «En el sector porcí està batent rècords històrics d´exportació i ?darrere hi ha d´anar el vi i l´oli, perquè només venent fora consolidarem la producció a dins», va assegurar.

Tremosa va recordar que el departament d´Empresa, a través de l´oficina d´internacionalització –Acció-, fa 30 anys que capta inversions i afavoreix l´exportació de productes catalans. Catalunya, va recordar, en els últims deu anys gairebé ha duplicat les seves exportacions i a finals del 2019 l´economia catalana exportava el 30% del seu PIB i era de les economies més exportadores d´Europa, molt a prop d´Alemanya, que encapçala la llista.

De la seva banda, el Clúster Català de la Moda va exigir ahir la reobertura immediata dels centres comercials i va considerar «un despropòsit» la pròrroga de quinze dies de tancament dels 49 centres de Catalunya. «No hi ha cap explicació o estudi concloent que certifiqui que el risc de contagi en un centre comercial és superior al d´altres espais com la restauració, el petit comerç, el transport o el cinema», va manifestar el director executiu del Clúster, David Garcia. «L´única explicació que hi trobem és que s´ha escollit els centres comercials com el cap de turc sobre el qual descarregar la frustració col·lectiva», va criticar ?Garcia. «La decisió és un error amb greus conseqüències socials i econòmiques», va afegir el director del Clúster, que va recordar que el 30% de les vendes de l´any es realitzen durant l´últim trimestre, i especialment gràcies a la campanya de Nadal.