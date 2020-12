Salut no recomana els tests ràpids com a «passaport» per als àpats de Nadal

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, no recomana utilitzar els tests d´antigen, coneguts com a ràpids, per detectar la covid-19 com a «passaport» per als àpats de Nadal. El doctor Ramentol varecordar ahir que la venda d´aquests tests a les farmàcies està subjecta a la normativa estatal i que caldrà seguir com evolucionen les indicacions en les properes setmanes, però va voler deixar clar que no en recomanen la utilització «indiscriminada». El secretari general va assenyalar que els tests d´antigen són una bona prova diagnòstica i que per això els estan utilitzant en els CAPs i en els cribratges, però que s´han d´utilitzar bé, des del procés d´obtenció de la mostra fins al seguiment de contactes en cas positiu.

En el mateix sentit va expressar-se el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, que va advertir que fer-se test d´antígens per a les reunions nadalenques «no és garantia» que no hi hagi contagis, i que a més «poden donar una sensació de falsa protecció». Padrós va dir que, tot i que els test d´antígens són una «ajuda», representen «la foto d´un moment» i no signifiquen que la persona no pugui manifestar la covid-19 en uns dies o ser contagiada». Així doncs, encara que tots els assistents a una trobada hagin donat negatiu, no es pot descartar que algú sigui contagiós. Per últim, Padrós va demanar a la ciutadania que rebaixi la mobilitat al màxim i la interacció social per evitar una tercera onada de contagis.

Després de l´anunci de les autoritats de permetre la comercialització dels tests ràpids a les farmàcies, la distribuidora Cofares ja ha començat a distribuir entre els establiments els primers tests d´anticossos. Aquests tests ràpids d´anticossos s´han d´obtenir amb recepta mèdica i permeten obtenir els resultats en deu minuts.