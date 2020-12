El comerç gironí carrega contra les restriccions a la mobilitat

LA GENT TORNA A OMPLIR ELS CARRERS de girona. Les multituds de dilluns es van repetir ahir, aprofitant el festiu sense restriccions a la mobilitat. 1 El carrer Santa Clara tornava a estar ple de passejants ahir al matí. F

2 Cues al Mercat de Nadal de Girona. F

3 Cua davant una botiga al centre de Girona. F

Les imatges de carrers plens de gent al centre de Girona del passat dilluns de pont es van repetir ahir dimarts. Les principals vies comercials de la ciutat van rebre de nou passejants i compradors que van aprofitar que les botigues estaven obertes per continuar avançant les compres de Nadal. I aquesta bona afluència de visitants, especialment de fora de Girona, va alegrar els comerços, que, això sí, critiquen que el Govern mantingui el confinament perimetral dels caps de setmana.

De fet, des del sector ho veuen com una mesura «contraproduent», ja que, tal com s´ha pogut veure durant la segona meitat del pont de la Puríssima, els carrers es van omplir quan no hi va haver restriccions de mobilitat. En aquest sentit, la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, es va mostrar «satisfeta» d´aquest inici de campanya i espera que la imatge d´aglomeracions no allargui les restriccions.

I és que Ramírez de Cartagena considera que la flexibilització del confinament els caps de setmana permetria esponjar més els compradors. «La gent té ganes de comprar i fer coses, i amb les mesures adequades és millor repartir que no pas acumular la gent en només un dia. No sé fins a quin punt és bo aquest confinament», va remarcar ahir.

La vicepresidenta dels comerciants de Girona va explicar que l´afluència d´aquest dilluns va ser de les més importants des de l´inici de la pandèmia. Ramírez de Cartagena va reconèixer que es van poder veure beneficiats pel tancament dels centres comercials, i que els va permetre fer més calaix.

Des del sector expliquen que la gran majoria de les compres que es van fer aquesta segona meitat de pont van ser de cara a Nadal. A més, Ramírez de Cartagena va concretar que també es van trobar amb molts clients que decidien comprar «pel que pugui ser». I és que molts d´ells reconeixien que van preferir comprar els articles de regal aviat per si es torna a decretar un nou confinament.

En aquest sentit, les imatges de carrers desbordats de gent a Barcelona i Girona fa témer als comerciants noves mesures restrictives. L´Elena Coll té la botiga Scarlatta al carrer Santa Clara de Girona i es mostra preocupada per un nou tancament. Coll va explicar ahir que aquest dilluns van tenir molta gent, que fins i tot van provocar cues importants als establiments.

«Les cues tiren sempre enrere el comprador i molts van a una altra botiga o un altre carrer. Tanta gent de cop trobo que ens pot fer anar enrere i pot acabar sent pa per avui i gana per demà», va lamentar.

Per això, Coll aposta també per relaxar el confinament perimetral i va recordar que amb la gent de Girona «és completament insuficient» poder fer una bona campanya de Nadal.

Ahir les cues també van acumular-se per accedir al Mercat de Nadal que s´ha instal·lat a la plaça Independència de Girona. Aquest any el mercat té aforament limitat per poder evitar l´acumulació de gent a les parades i així garantir la distància de seguretat entre visitants. Els paradistes també han de seguir una sèrie de mesures de seguretat per frenar l´expansió de la covid-19.

Ja de bon matí, la fila de persones va anar creixent per accedir a les 23 parades que aquest any ocupen el centre de la plaça. La xifra de paradistes s´ha vist reduïda en comparació amb l´any passat, ja que n´hi ha deu menys.

Les parades del Mercat de Nadal romandran a la plaça Independència fins al pròxim 5 de gener.