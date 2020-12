Creu Roja engega un programa pilot d'alfabetització digital a 67 persones de les comarques gironines

La Creu Roja ha engegat un programa pilot d'alfabetització digital a les comarques gironines on hi participen 67 persones. El programa es fa a les comarques del Gironès, la Garrotxa i als municipis de Blanes (Selva) i Roses (Alt Empordà). Compta amb el suport de Dipsalut i l'objectiu és millorar l'accés a la borsa de treball i reduir la bretxa digital. En aquests cursos, Creu Roja comença formant als usuaris sobre les nocions bàsiques de la TIC i també com fer tràmits i gestions en línia de l'administració. A més, per tal de garantir l'accés a internet a tots els membres que participen en el curs, s'ha repartit una tauleta digital a cada participant. A més, també s'ofereix acompanyament educatiu als infants de la família.

Quan pensem en projectes d'alfabetització digital, sovint s'enfoquen a un públic de gent gran. Però més enllà d'això, hi ha gent que no té accés a les noves tecnologies i, per tant, també es queda fora del món virtual. Amb l'objectiu de reduir la bretxa digital, la Creu Roja ha engegat un programa pilot per formar amb les nocions bàsiques de les TIC a famílies vulnerables que no tenen coneixements digitals.

L'entitat ha començat aquest projecte amb 67 participants de les comarques del Gironès i la Garrotxa i dels municipis de Blanes (Selva) i Roses (Alt Empordà). A tots ells se'ls ha repartit una tauleta digital que s'assembla molt a un 'smartphone' per tal que sigui més fàcil per a ells fer-la servir.

A través de les formacions, els usuaris podran descobrir diferents eines que poden fer servir en el seu dia a dia vinculades al món digital. També els ensenyaran a fer tràmits i gestions a les administracions de forma telemàtica. El programa té especial incidència en mostrar a les famílies com endinsar-se en un món digital, després que la pandèmia hagi accelerat el nombre de tràmits i gestions que cal fer en línia.

En el programa, que també hi participa Dipsalut, també treballarà i reforçarà eines per endinsar-se en el món laboral des de plataformes digitals, per evitar l'exclusió d'aquestes famílies vulnerables. A més, també faran acompanyament educatiu digital als fills de les famílies per reduir la bretxa que hi pugui haver amb altres companys de l'escola.