Un estudi resol per què el virus ataca més ancians

Un nou estudi dirigit per investigadors de la Universitat McGill del Canadà ha apuntat que les proteïnes implicades en l´inici de la infecció per la covid-19 poden fer la gent gran i persones amb patologies més vulnerables, ja que el virus s´integra a les cèl·lules hostes de diferents animals.

Una oxidació cel·lular més elevada amb l´envelliment i la malaltia pot explicar, segons l´estudi, per què la gent gran i les persones amb malalties cròniques són més propensos a infectar-se i de forma més greu.

Entendre per què alguns animals s´infecten i d´altres no podria ser la clau per desbloquejar nous tractaments i teràpies. En un estudi publicat a la revista Computational and Structural Biotechnology Journal, els investigadors van analitzar les seqüències de proteïnes disponibles del virus i els receptors de la cèl·lula hoste a través de diferents espècies per trobar l´explicació. Fins ara no se sabia per què el virus atacava més aquests col·lectius.

Un cop dins d´una cèl·lula amfitriona, el virus segresta la seva maquinària metabòlica per replicar-se i propagar-se. A partir de còpies, infecta cèl·lules sanes.