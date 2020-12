La Fageda d’en Jordà rep una forta afluència de visitants durant el pont

La Fageda d´en Jordà ha tancat el pont amb una bona afluència de visitants, segons va explicar ahir l´alcalde de Santa Pau, Josep Companys. Tot i que s´han omplert els dos aparcaments disponibles tant dilluns com ahir i molts conductors han acabat deixant el cotxe en urbanitzacions properes a l´espai natural, Companys va explicar que «per sort» el nombre de visitants no ha estat «res fora de control». En aquest sentit, el batlle va fer valdre les mesures restrictives com l´aforament limitat en els aparcaments i les constants crides a no massificar l´espai. Companys espera que la pandèmia serveixi per esponjar més el nombre de persones que els visiten i que no es formin grans aglomeracions.

De fet, el batlle va recalcar que ahir sí que es va notar un punt fort de persones, però «s´ha aconseguit que fos mesurat». «És el que esperem, que es pugui regular l´accés tal com s´està fent i que així sigui durant tot l´any», va remarcar Companys. I és que el tercer cap de setmana d´octubre des de Territori es va optar per limitar l´aforament dels aparcaments i evitar així que es produïssin imatges com les que es van registrar a la carretera del Montseny, amb desenes de cotxes aparcats als vorals.

L´alcalde va demanar «prudència» i intentar desestacionalitzar la Fageda d´en Jordà per tal de poder oferir, sobretot, una millor qualitat de la visita. «La gent ve aquí per trobar-se tranquil·litat i calma i es troben amb més tensió i més gent; jo crec que no és agradable», va remarcar. Per això, espera que un cop passi la pandèmia es pugui mantenir «l´equilibri necessari» per tal d´evitar la massificació dels espais naturals.