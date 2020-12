Girona és la novena província d'Espanya amb més robatoris en habitatges

Els robatoris amb força en habitatges han patit una davallada arran del confinament però, tot i això, la província ocupa el novè lloc pel que fa al nombre d´assalts. Se n´han produït fins a 1.688 durant els primers nou mesos de l´any. Es tracta d´una dada que només superen vuit zones més de l´Estat. Girona és un dels indrets on se´n produeixen més, com es pot veure amb les xifres dels últims anys però cal dir que han patit una baixada molt considerable respecte al mateix període de l´any passat. De gener a setembre han caigut en un 35,1% els casos. Passant dels 2.599 fins als 1.688 d´enguany.

Les zones d´Espanya amb més casuística són Barcelona, amb 7.381 robatoris a domicilis; Madrid, amb 5,234, i Alacant, amb 3.908 assalts.

Girona compta amb una geografia especial ja que és zona fronterera i hi ha moltes segones residències en àrees de la Costa Brava. Cal recordar que les zones de la costa són àrees habituals per als criminals, sobretot per a delinqüents que són itinerants, ja que són espais amb molt bones infraestructures i comunicacions.

Els cossos policials lluiten de valent contra aquests lladres de domicilis i bandes que de forma itinerant van causant robatoris en habitatges i després desapareixen per tornar als seus països d´origen, on revenen sovint els seus botins i, per tant, a la policia sovint li és més difícil seguir-los la pista.

Quant a robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, la suma és de 2.331 fets entre el gener i el setembre. Aquest global de robatoris també ha patit una forta davallada, que s´ha situat en el 34,2%. L´any passat en el mateix període n´hi havia hagut 3.544.

Els robatoris amb violència i intimidació també han anat de baixada de gener a setembre. Però ha estat menys acusada, amb un 16,5%. Se n´han denunciat fins a 628 casos, mentre que l´any passat n´hi havia hagut 751.

Tot i la davallada, la província de Girona també és una de les que han patit més robatoris d´aquestes característiques, que van des de robatoris amb intimidació, atracaments a punta de navalla, arma de foc, entre d´altres. Les comarques gironines també ocupen el novè lloc del rànquing, segons les dades del Ministeri de l´Interior que fan referència a les dades de criminalitat. Com en el cas dels robatoris en habitatges, les zones amb més afectació són les províncies més poblades: Barcelona (12.802) i Madrid (7.702). En aquestes àrees s´hi concentren més robatoris d´aquest tipus ,que genera molta por a les víctimes, ja que sovint acaben també colpejades pels assaltants i fins i tot, en alguns casos, han patit lesions de molta gravetat.

A tot Espanya, entre gener i setembre, les forces policials han tractat 35.213 robatoris amb violència i intimidació.