Girona suma sis morts en un dia i la velocitat de contagi no afluixa

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 34.642 (139 més) i pugen a 37.428 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.194 persones en aquest territori. Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre es van declarar 46 defuncions, 40 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa dos punts fins a 266, mentre que la setmana del 22 al 28 de novembre era de 193. L'Rt baixa es manté en 1,01 (0,99 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 138 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 280. Hi ha 245 ingressats, tres més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 230, pels 236 de la setmana anterior.

Puigcerdà, Palafrugell i Vilafant, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.053. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 772, i en tercera, Vilafant, amb 753. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Figueres (2,12), Palafrugell (2,10), i Vilafant (1,95). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (622), Banyoles (526) i Manlleu (490).