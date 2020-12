L'Associació de Càmpings de Girona participarà en un màster europeu sobre gestió sostenible

L'Associació de Càmpings de Girona (ACG) participarà en el CampMaster, un màster universitari europeu centrat en la gestió sostenible de càmpings. Es tracta del primer d'aquestes característiques que s'impulsa. El projecte formarà part del projecte educatiu Erasmus+ i s'ha començat a gestar una vegada ha tingut el finançament de la Unió Europea (UE) per desenvolupar el pla d'estudis. El màster universitari europeu està enfocat a estudiants, professors i empresaris del sector del càmping i podria entrar en funcionament a partir del 2022. El màster estarà organitzat per la Universitat de Rijeka (Croàcia), la Universitat de Ciències Aplicades de Breda (Països Baixos) i la Universitat de Girona (UdG).

La sostenibilitat té un paper cada dia més important en diferents sectors, especialment en el turístic. Diversos empresaris fa anys que treballen en oferir serveis reduint el seu impacte ecològic. Els empresaris de càmpings són un dels referents en aquest àmbit i per això és una de les prioritats que es treballen des de l'Associació de Càmpings de Girona (AGC). Ara, aquesta agrupació d'empresaris participarà en el primer màster universitari sobre la gestió sostenible d'aquests establiments.

Es tracta del CampMaster, uns estudis europeus en què hi participaran tres universitats diferents. El màster estarà coordinat per la Universitat de Rijeka (Croàcia), però també hi participarà la Universitat de Ciències Aplicades de Breda (Països Baixos) i la Universitat de Girona (UdG).

Com a partners, el CampMaster tindrà l'AGC i també The Leading Camping & Caravaning Parks of Europe i la Unió Nacional de Càmpings de Croàcia, L'objectiu és presentar de forma oficial aquests estudis europeus el 2022 en el congrés de càmpings que organitza l'associació gironina.

Els estudis formaran part del projecte educatiu Erasmus+ i la UE ja n'ha aprovat el finançament per a desenvolupar el pla d'estudis. La intenció és que els estudiants puguin fer pràctiques en diferents càmpings i que allà puguin participar en la gestió de les estructures del sector i desenvolupar habilitats de lideratge. A més, el màster es dissenyarà per tal que els estudiants puguin inserir-se amb facilitat en el mercat laboral.