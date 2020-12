L'empresariat cerdà reclama obrir les pistes, tot i les xifres de la pandèmia

Empresariat Cerdanya ha defensat l'obertura de les estacions d'esquí, al·legant que la comarca compta amb recursos sanitaris per atendre els accidents derivats de la pràctica de l'esport blanc i que, per tant, aquesta activitat no té per què afegir pressió assistencial a l'hospital. El president d'aquesta entitat, Francesc Armengol, ha posat com a exemple la Clínica de la Molina, que resol un 93% dels casos de traumatologia. L'organisme ha impulsat un Pla Director que detalla les actuacions que es durien a terme en cas de detectar-se casos de covid-19. El document també contempla la participació, des d'aquest dimecres i amb franges horàries reservades, d'uns 300 treballadors del sector comercial i turístic en un nou cribratge a Puigcerdà.

Armengol ha dit que l'Hospital de Cerdanya està "preparat", té una àrea covid i "no patiria" davant un possible augment de la sinistralitat derivada de l'esquí. En aquest sentit, ha volgut deixar clar que el Pla Director contempla que la Clínica de la Molina pugui resoldre aquests casos amb la voluntat de descongestionar l'equipament sanitari. El document també deixa palès que l'estació de Masella té un servei mèdic que presta una assistència bàsica i que des de Cerdanya Salut es farien test ràpids per descartar possibles positius. Així, a l'hospital s'atendrien les urgències pediàtriques i de grups i a l'àrea bàsica de salut els treballadors i residents.

El president d'Empresariat Cerdanya ha explicat que el Pla Director ha estat elaborat a partir de la "Taula de Treball de la Neu", en la qual hi prenen part tant organismes de salut, administracions públiques com el sector privat. En aquest sentit, ha detallat que s'han previst actuacions diverses en diferents escenaris i que l'objectiu de tot plegat és aconseguir que la comarca sigui vista com un destí "segur". Per aquest motiu, des de l'entitat demanen que es recuperi la mobilitat, tenint en compte que les infraestructures ja estan ideades per absorbir el turisme que arriba en aquesta època de l'any.

Armengol ha afirmat que hi ha diversos sectors econòmics que estan "molt tocats" i que el fet que les pistes d'esquí no hagin obert aquest pont de la Puríssima ha deixat sense gaire moviment el carrer Major i altres vies comercials de Puigcerdà, mentre que s'han vist aglomeracions en altres àrees de Barcelona. Per aquest motiu, ha demanat que es minimitzin al màxim els possibles tancaments a la comarca, en especial el Túnel del Cadí, el seu accés més important.