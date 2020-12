L'hospital de Campdevànol registre tres morts de pacients amb covid-19

L'hospital de Campdevànol (Ripollès) ha registrat tres morts de pacients amb covid-19. Tenien 58, 83 i 93 anys i patologies prèvies. Les defuncions es van registre aquest dimarts, segons han informat des del centre. Les xifres confirmen que la situació ha empitjorat respecte fa set dies, quan es va anunciar que només atendria pacients amb covid-19 arran del brot detectat.

En total, hi ha 22 professionals infectats (quatre més que fa una setmana), una xifra que representa el 10% de la plantilla, així com 19 pacients aguts i 15 al sociosanitari. En set dies, s'han derivat sis pacients amb altres patologies al Trueta de Girona i a l'hospital d'Olot. Actualment es mantenen les mesures de fa una setmana i no es descarta prendre'n més.