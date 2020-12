Llagostera suspèn la Rua de Carnaval de l’any vinent

Llagostera ha decidit suspendre la Rua de Carnaval de 2021, que es preveia per al diumenge 21 de febrer. L´Ajuntament ha pres la decisió per «la persistent situació d´alarma sanitària causada per la pandèmia de la covid-19.

«La raó principal que ha motivat la presa d´aquesta decisió ha estat que la celebració de la Rua de Carnaval a Llagostera aplega any rere any més de 1.000 persones entre participants i espectadors», ha explicat el consistori a través de la seva web. Allà ha detallat que la rua «aniria en contra d´una de les mesures de prevenció marcades per les autoritats que dictamina que cal evitar promoure la celebració d´actes que suposin grans concentracions de gent».

L´Àrea de Festes ha consensuat la decisió amb l´única colla de Carnaval llagosterenca que segueix en actiu. El consistori no descarta programar alguna activitat relacionada on es puguin garantir les mesures.