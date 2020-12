Premis a la dedicació i a l'esforç en temps difícils

Reconeixement professional. El Departament de Justícia ha atorgat una cinquantena de distincions a professionals i entitats que treballen en l'àmbit de l'execució penal en un any en què s'ha fet èmfasi en el treball en equip i la protecció.

Un any més, el Departament de Justícia ha reconegut la tasca dels treballadors de l´àmbit de l´execució penal amb els premis de reconeixement professional. Tot i les circumstàncies, o més aviat, precisament pel context de crisi sanitària, econòmica i social, s´han atorgat una cinquantena de premis en forma de diploma a professionals i entitats. Aquesta activitat se solia fer coincidir amb les festes de la Mercè, ja que és la patrona dels serveis penitenciaris.

Tot i el canvi de format, que ha passat de fer-se en un acte amb familiars a fer-se al lloc de treball, l´essència és la mateixa d´anys anteriors, però amb alguns matisos; des del Departament insisteixen a assenyalar dues fites concretes que s´han tingut en compte a l´hora d´atorgar els guardons: l´esforç emprat en el treball en equip i la perseverança en la protecció dels interns a les presons.

Del total de 47 premiats, que inclouen tant èxits col·lectius com particulars, s´han reconegut dos educadors gironins que treballen al Centre Obert de Girona i al Centre de Justícia Juvenil de Montilivi de Girona, respectivament. El Departament els ha reconegut el seu «compromís i la dedicació professional» juntament amb tretze professionals més de la resta del territori català.

També s´ha reconegut, com a col·lectiu, la tasca del personal sanitari dels centres penitenciaris, als quals s´inclou la presó de Figueres, Puig de les Basses. A més, Justícia subratlla la tasca del servei d´infermeria i destaca l´equip de professionals del mòdul 4 de la presó de Quatre Camins de la Roca del Vallès, que va gestionar el primer brot de coronavirus en un centre penitenciari. Per últim, s´ha guardonat el treball en equip realitzat des dels serveis interns de les presons, des del Centre d´Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa pública del Departament, fins als serveis d´ocupació i serveis d´alimentació i neteja.

Un segon col·lectiu premiat ha estat el que ha posat en marxa el servei de videoconferències implementat en massa arrel de la pandèmia sanitària i el consegüent tancament de les presons durant el confinament. Des de principis d´any s´han realitzat més de 80.000 videoconferències a les presons catalanes.

Una de les categories contempla el reconeixement a entitats que han treballat i destacat en aquest àmbit, i són quatre les organitzacions premiades: l´Orquestra Simfònica del Vallès, el Canal Olímpic de Catalunya, l´ONG Creació Positiva i l´Associació Andròmines. A més, Justícia ha reconegut a títol pòstum la trajectòria de deu persones, d´entre els quals hi ha Manel Pousa, conegut com el pare Manel, capellà a les parròquies de diversos barris de Barcelona (Verdum, Roquetes i Trinitat Vella) i destacat activista. A més, va ser el president de la Fundació Pare Manel fins a la seva mort el 9 de setembre, des d´on efectuava una tasca social dirigida a col·lectius vulnerables. Justícia subratlla la seva tasca, ja que feia una mitjana de 150 visites anuals a les presons catalanes.