El projecte «Els patges et venen a veure» busca voluntaris

L´associació juvenil Salsa Jove, organització sense ànim de lucre que es dedica a l´educació infantil i juvenil, fa una crida per trobar voluntaris i famílies per al projecte «Els patges et venen a veure». L´activitat, que tindrà lloc la Nit de Reis, consisteix en la visita dels patges reials als infants als seus domicilis. Les famílies de Girona, Salt i Sarrià de Ter que hi vulguin participar, així com els voluntaris, s´han d´inscriure prèviament. El projecte va començar el 2006 per la Jove Cambra Internacional Girona. Aquest any li volen donar continuïtat perquè creuen que, amb la pandèmia, la Nit de Reis de molts infants «dista de la que altres anys han pogut tenir».