A la recerca del plasma de qui ha passat la COVID

Blanes acull aquesta setmana la darrera campanya de donació de sang que tindrà lloc el 2020, que coincideix sempre amb la segona setmana del mes de desembre. En aquesta ocasió, però, es tracta d´una campanya força especial, perquè no tan sols es restringirà a l´habitual recollida de sang pels voluntaris i voluntàries que hi acudeixin. El Banc de Sang està buscant persones que hagin passat la covid-19 i vulguin donar plasma per als malalts que l´estan patint en aquests moments.

Segons els estudis que s´han realitzat fins ara, el plasma d´aquestes persones és ric en anticossos contra el coronavirus, i pot ser un tractament efectiu per als actuals pacients. Per poder donar el plasma cal complir cinc requisits: tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos; en el cas de les dones, no haver estat ?embarassada; no haver estat transfós; haver superat la malaltia fa més de 28 dies i menys de 3 mesos i tenir una prova diagn?òstica que hagi confirmat la malaltia.

La campanya de donació de sang i plasma es farà aquesta setmana, dijous i divendres vinent. Dijous només serà a la tarda: a partir de les quatre i fins a les vuit, mentre que l´endemà divendres es farà en horari partit al llarg de tota la jornada: al matí a partir de les 10 i fins a les dues del migdia, i a la tarda a partir de les quatre i fins a les vuit del vespre.

Les persones que vulguin participar-hi cal que contactin amb el Banc de Sang. A més d´aquesta col·lecta especial, també s´està recollint plasma de persones que hagin superat la covid-19 als principals hospitals de Catalunya.

Els malalts que han superat la infecció pel coronavirus han fabricat anticossos, les defenses dirigides contra el virus. Aquests anticossos es troben en el plasma, i si s´administren a un malalt poden ajudar-lo a superar la infecció.

El plasma que recull el Banc de Sang s´utilitza per a pacients en el marc de diferents estudis clínics per poder evidenciar que és un recurs terapèutic vàlid per superar la malaltia.