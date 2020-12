Es reprèn la circulació per tren entre Malgrat i Blanes amb retards i corredisses

Aquest dimecres s'ha reprès la circulació ferroviària entre Malgrat de Mar (Maresme) i Blanes (Selva), una línia interrompuda des del gener a causa del temporal Gloria. Les riuades es van emportar el pont que creuava la Tordera i fins aquest desembre els operaris han estat treballant per restituir-lo. Els primers trens, però, han passat amb retards superiors als quinze minuts. A més, els passatgers han viscut moments de confusió per saber per quina via sortiria el primer tren i això ha provocat corredisses de gent entre vies. Tot i així, la majoria d'usuaris estaven satisfets per tornar a utilitzar la connexió ferroviària, ja que han assegurat que s'estalvien uns vint minuts de trajecte.

El temporal Gloria va suposar moltes destrosses en el territori gironí, però una de les zones més afectades va ser Blanes (Selva), que va perdre dues grans infraestructures que comunicaven el municipi amb el Maresme. Per una banda, hi havia el pont per a vehicles de la GI-6831, que l'augment del cabal de la Tordera es va emportar riu avall. Al costat, hi havia el pont ferroviari que també connectava Blanes amb Barcelona, una via molt utilitzada. Aquest pont també va desfalcar-se i l'aigua se'l va emportar per davant.

Des d'aquell moment, Renfe va garantir la mobilitat entre els dos municipis oferint un autobús que unia per carretera les estacions de tren de Malgrat de Mar (Maresme) i Blanes. D'aquesta manera, els viatgers que venien des de Barcelona, havien de baixar a Malgrat de Mar, agafar un autobús fins a Blanes, i allà tornar a pujar al tren si volien seguir el seu recorregut cap a Girona.

Des d'aquest dimecres, la connexió ferroviària torna a ser una realitat. L'estrena del nou pont, però, ha quedat una mica deslluïda perquè els primers trens han sortit amb un retard d'uns vint minuts, aproximadament. Els usuaris es mostraven satisfets per poder a gaudir de tot el trajecte en tren.

Malgrat tot, s'han viscut algunes corredisses de passatgers entre andanes per poder agafar el primer tren. El motiu és que si bé per megafonia anunciaven que el comboi amb sortida des de Blanes seria per la via 4, a la via 1 s'ha aturat un altre provinent de Maçanet de la Selva (Selva). Això ha fet despistar els viatgers que han anat corrent per agafar l'altre tren, per poder arribar abans a Barcelona, sense tenir cap garantia de quin sortiria abans.

Tot i els retards, els viatgers es mostraven contents de tornar a fer servir el tren. "Són coses que passen", deia una passatgera resignada per haver d'esperar vint minuts. Per contra, l'Antonia García ha explicat que era "complicat" fer el canvi entre el bus i el tren a l'estació de Malgrat i per això ara està satisfeta de no haver de baixar del vagó fins arribar a Barcelona. "És molt més còmode", ha afegit l'usuària de la línia.

Per la seva banda, en John és un estudiant que viu a Calella (Maresme) i que cada dia agafa el tren per anar a classe a Blanes. En John ha assegurat que ha estat "una sorpresa" veure que aquest matí ha pogut tornar a fer tot el trajecte entre Calella i Blanes en tren. En el seu cas, ha recordat que a part de ser més còmode, "és més ràpid". De fet, l'estudiant ha afirmat que s'estalvia entre vint i trenta minuts de trajecte.

Una obra esperada

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha anat a primera hora del matí fins a l'estació de trens de Blanes per veure el funcionament de la nova connexió ferroviària. Canosa ha recordat que aquesta línia és el mitjà de transport "per a molts veïns de Blanes" que treballen a Barcelona. Per això ha celebrat que deu mesos després de quedar-se sense pont ferroviari, els trens tornin a circular entre Blanes i Malgrat de Mar.

Tot i així, l'alcalde ha lamentat que Adif no hagi aprofitat la destrossa del Gloria per a construir un pont més gran amb una via per cada sentit de la marxa. Segons Àngel Canosa, aquesta era una petició reiterada del territori a l'empresa pública, però al final Adif ha optat per construir un pont amb les mateixes característiques que hi havia abans. "No és el pont que desitjàvem, però és el que necessitem", ha reblat el batlle.