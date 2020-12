Es reprèn la circulació per tren entre Malgrat i Blanes amb retards i corredisses

Aquest dimecres s'ha reprès la circulació ferroviària entre Malgrat de Mar (Maresme) i Blanes (Selva), una línia interrompuda des del gener a causa del temporal Gloria. Les riuades es van emportar el pont que creuava la Tordera i fins aquest desembre els operaris han estat treballant per restituir-lo. Els primers trens, però, han passat amb retards superiors als quinze minuts. A més, els passatgers han viscut moments de confusió per saber per quina via sortiria el primer tren i això ha provocat corredisses de gent entre vies. Tot i així, la majoria d'usuaris estaven satisfets per tornar a utilitzar la connexió ferroviària, ja que han assegurat que s'estalvien uns vint minuts de trajecte.