El 90% de les víctimes d'un accident de trànsit a Girona són conductors

El 90% de les víctimes d'un accident de trànsit a les comarques de Girona és el conductor del vehicle. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de l'Anuari estadístic publicat pel Servei Català de Trànsit de l'any 2019. També s'ha de destacar que el segon dels col·lectius de víctimes (conductors, passatgers i vianants) amb més afectacions per un sinistre viari són els passatgers, però de molt lluny en comparació amb els xofers. De conductors fins a 2.036 van resultar ferits l'any passat en un accident i de passatgers, 819, mentre que de vianants en van ser 245.

Cal dir que el Servei Català de Trànsit defineix com a víctima tota persona que resulti morta o ferida com a conseqüència d'un accident de circulació.

En total, l'any passat va haver-hi 3.100 víctimes de sinistre viari a la província. Aquí es comptabilitzen tants les que van patir l'accident de trànsit en via urbana com en interurbana -carretera. Pel que fa a nombre d'accidents, n'hi va haver un total de 2.520 i, per tant, es pot comprovar que en alguns sinistres hi va haver més d'una persona amb lesions.

Per tipologia de vies de circulació, s'ha de dir que les interurbanes són les que van tenir més conductors afectats (1.221) per sobre de les vies urbanes (1.085). La diferència pot sembla baixa però encara és més distant amb el col·lectiu dels passatgers. En vies urbanes n'hi va haver 272 d'afectats, mentre que en les carreteres, fins a 547.

La via urbana, creu per al vianant

El col·lectiu dels vianants en canvi pateix molt més en vies urbanes. Les dades ho mostren de forma molt destacada: la major part dels vianants afectats han estat víctimes d'un accident quan circulaven per una via urbana, és a dir, per dins d'una població. Fins a 228 dels 245 afectats el 2019 anaven per carrers dels municipis. La resta (17) van patir l'accident quan estaven en una carretera.

El vianant forma part del que s'anomena col·lectiu vulnerable, ja que una persona, quan està caminant pel carrer o en una carretera, no compta amb cap altre element de protecció que el seu cos quan és víctima d'un accident, fet pel qual la lesivitat en aquests casos pot ser molt elevada i, fins i tot, pot arribar a perdre's la vida. L'any passat a la província de Girona van morir atropellades quatre persones a Palafrugell, Ripoll, Olot i Riudellots. En aquest últim municipi, el 13 d'agost una dona va morir atropellada per un camió al quilòmetre 707 de l'A-2 a Riudellots de la Selva. La víctima anava indocumentada en el moment del succés.

Canvis a Catalunya

A tot Catalunya, segons l'Anuari estadístic del SCT, va haver-hi fins a 34.986 víctimes d'accident de trànsit l'any passat. La major part són conductors (23.921), en segon terme hi ha els acompanyants (7.546) i, per últim, els vianants (4.070). Cal destacar que en vies urbanes hi va haver la major part de les víctimes. Una dada que és diferent a les comarques gironines -amb l'excepció dels vianants. Per exemple, fins a 15.059 conductors van resultar ferits en accidents que van tenir lloc en carrers de les poblacions, mentre que en carreteres en van ser fins a 8.862. El col·lectiu dels passatgers segueix la mateixa tendència, però la diferència és menor: 3.967 van ser víctimes en via urbana i 3.579, en carreteres.